28 NOV 2025

Martha Mckay ha sido asesinada por el mismo hombre que mató en la misma casa a su madre hace 23 años

Detenido el presunto autor del crimen del hombre que fue encontrado degollado en el interior de su casa en Málaga

Martha McKay era una mujer que jamás puedo imaginar cuál iba a ser su final. Se fue de su casa en 1996, cuando su madre fue asesinada con 75 años y su primo de 52. Los dos fueron asesinados en el terreno de la urbanización. Decidió volver casi 10 años después, para remodelarla y asumir la gran perdida y continuar con su vida.

Después de tantos años, ya instalada en la casa desde hace un tiempo y tras volver a construir una vida feliz, fue encontrada muerta con 63 años. No fue una muerte natural, sino que murió de una brutal agresión. Encontraron a la mujer tirada en la cima de las escaleras de su casa con múltiples puñaladas y muchos golpes en el cuerpo. Lo curioso de este caso es que, su asesino es el mismo que el de su madre y el de su primo, Travis Lewis, quien había cumplido la primera condena de 17 años por los asesinatos de 1997.

Lewis, quien asumió su condena, pero nunca llegó a admitir los asesinatos, recibía las visitas a prisión de Martha. La mujer admitió que se sentía mal por su ingreso en prisión ya que apenas era un adolescente cuando mató a su madre y a su primo, según confirma el sheriff del condado de Crittenden, Mike Allen.

Iba a visitarle a la cárcel

Un amigo de la última víctima dice que le advirtió sobre estas visitas y que no era buena idea hacerse amigo de un asesino. “Ella no me respondió”, dijo. En 2018, cuando Lewis salió de prisión, Martha le contrató para trabajar en la casa.

Su relación era aparentemente buena. Ella incluso defendía su libertad y le dio trabajo en su propio domicilio para facilitar su reinserción. Sin embargo, la desaparición de 10.000 dólares en efectivo que tenía escondidos su dueña en una lámpara hizo que esta amistad se deteriorase y se produjese un nuevo problema entre ambos. Después de eso, decidió matarla. El mismo hombre mató a Martha, 23 años después del asesinato de su madre y su primo en el mismo escenario.