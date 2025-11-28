El hombre, un italiano residente en el municipio de Málaga habría asesinado y ocultado el cadáver de la joven en una vivienda

Hallan el cuerpo de Sibora Gagani emparedado en el piso que compartió con Marco R. en Torremolinos

Un jurado popular determinará si Marco R. acusado del asesinato de la joven italo-albanesa Sibora Gagani, que apareció emparedada en una vivienda de Torremolinos (Málaga), es culpable de este crimen. El hombre, un ciudadano italiano fue arrestado en 2023 después de asesinar a puñaladas a su expareja Paula, de 28 años, en otra vivienda del municipio. Este hecho desencadenó una investigación que terminó con la confesión de Marco R.

El ciudadano italiano Marco R. será juzgado por el asesinato de Sibora Ganini por un delito de violencia de género con alevosía y los agravantes de parentesco , así como por un delito contra la integridad moral (ocultación del cadáver), según el auto del Juzgado de Torremolinos, al que ha tenido acceso EFE.

La Audiencia Provincial de Málaga también ha dictado otra resolución en la que se acuerda que Marco R. sea juzgado el 9 de marzo de 2026 por un jurado popular por el crimen de Paula, según el escrito a que ha tenido acceso EFE, que precisa que las sesiones del juicio serán por la mañana y continuarán hasta el 13 de marzo.

Respecto al crimen de Sibora Gagani, aún sin fecha de juicio, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos ha acordado la continuación del procedimiento para juicio ante el Tribunal del Jurado y ha acordado la práctica de una serie de diligencias de investigación.

La confesión de Marco R. el hombre que mató a dos mujeres en Torremolinos

Marco R. , acusado de la muerte de su expareja Paula de 28 años y de la joven italo-albanesa Sibora Gagani en Málaga, reconoció por carta que mató a la primera y ha asegurado que emparedó el cadáver de la segunda, aunque niega haberla matado. El hombre asegura estar "totalmente arrepentido" tras haber tenido "un acercamiento a Dios."

El hombre, que ya tiene fecha para ser juzgado, remitió una carta al juzgado instructor poco después de ser descubierto, en la que asegura que quiere confesar el crimen de Paula el pasado mes de mayo y contar todo lo ocurrido, porque desde que entró en prisión ha tenido "un acercamiento muy grande con Dios y está totalmente arrepentido".

Sobre la muerte de Paula, el acusado, relató en la carta que "jamas" le pegó, que los dos era consumidores de droga y que habían tenido últimamente muchas discusiones porque él tenía un "tonteo" con una camarera, por lo que habían decidido cortar temporalmente la relación.

El día del crimen este ha contado que habían consumido mucha droga, y tras una discusión empezaron a pelearse después de que terceras personas le confirmaron a la víctima que su agresor mantenía una relación con la compañera de trabajo.