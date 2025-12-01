El transporte de mercancías se siente señalado por el brote de peste porcina tras las declaraciones del conseller catalán de Agricultura, Òscar Ordeig

El origen del brote de fiebre porcina en Cataluña podría estar en un bocadillo contaminado

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha expresado su malestar después de que el conseller catalán de Agricultura, Òscar Ordeig, haya explicado este lunes que es posible que la peste porcina africana (PPA) llegara a España por carretera en un embutido contaminado que podrían haber ingerido jabalíes.

En un comunicado difundido hoy, la CETM lamenta las declaraciones, pues "sugieren -sin prueba alguna- que un camionero podría ser el origen de un brote de PPA tras consumir un bocadillo con embutido extranjero y arrojar los restos por la ventanilla", e insiste en que los conductores profesionales trabajan "con responsabilidad y civismo".

En rueda de prensa para dar cuenta del foco de esta enfermedad animal, que no aparecía en España desde 1994, el conseller ha dicho que hay "indicios de que podría ser un embutido en mal estado", posiblemente dentro de algún bocadillo que alguien podría haber lanzado en una zona donde pasan muchos camiones y hay áreas de servicio.

La CETM respalda a los conductores profesionales

"Pero no está confirmado", ha subrayado Ordeig. Ahora la CETM respalda a los conductores profesionales, que "cumplen rigurosamente las normativas de seguridad, higiene y respeto al entorno", e incide en que "criminalizarlos por una conjetura infundada daña la reputación de miles de trabajadores esenciales que día a día garantizan el abastecimiento".

Además, cree que de forma "incomprensible" se está enfocando "exclusivamente" al transporte por carretera "cuando decenas de colectivos —técnicos, repartidores, viajeros, turistas, particulares— recorren las mismas vías cada día".

"Esta generalización injusta sólo genera alarma social, confusión y un perjuicio reputacional grave para un sector vital", recalca la CETM, que exige que, en adelante, se actúe "con prudencia, rigor y respeto institucional".