Jennifer Kiely, de 35 años, fue encontrada muerta en Hollywell el 22 de enero de 2005. Los bomberos la encontraron con varias puñaladas, una herida en la parte trasera de su cabeza y con el cuerpo quemado tras un incendio en el refugio en el que estaba. Hoy, han descubierto al presunto autor de los hechos tras conseguir el ADN de una colilla de cigarro 20 años después.

Al principio, las autoridades pensaban que había una motivación sexual y detuvieron a dos sospechosos, pero fueron puestos en libertad sin cargos por la falta de pruebas. Recuperaron ADN en la escena del crimen, procedente de la colilla de cigarro y que coincidía con el perfil de un hombre. Pero no aparecía en la base de datos nacional.

Keith Dowbekin, el presunto asesino de Jennifer

La Policía de Sussex, dos décadas después del asesinato, asegura que el responsable de su muerte es Keith Dowbekin, que falleció a los 60 años en 2014. El inspector jefe de investigación, Simon Dunn, del equipo de crímenes mayores de Surrey y Sussex, explica el procedimiento que han llevado a cabo: "En los últimos años hemos rastreado e identificado a varias personas que compartían partes similares del ADN encontrado en la escena del crimen, todas ellas ofreciendo su ADN para análisis forense”.

Dunn señala que esa muestra “resultó ser la pieza final del rompecabezas”: “Una muestra obtenida de un hombre del norte de Inglaterra en el verano de 2024 resultó ser la pieza final del rompecabezas, lo que nos permitió nombrar formalmente a un sospechoso”. Un varón que murió en 2014: “Se le ha identificado como Keith Dowbekin – alias Keith Black y Keith Broadbent – que era originario del noroeste de Inglaterra y falleció en 2014, a los 60 años”.

Fue detenido en 2005 pero los agentes no sabían que tenía antecedentes

Después de unas exhaustivas comprobaciones de antecedentes, se descubrió que el hombre estaba asociado con “miembros de la comunidad sin hogar como Jennifer”: “Si hubiera estado vivo hoy, habríamos solicitado autorización al Servicio de Fiscalía de la Corona para procesarlo por el asesinato de Jennifer”. Dowbekin había sido arrestado por la Policía de Norfolk en relación con dos delitos de violación en Great Yarmouth en 2003 y 2004.

El 29 de enero de 2005, Dowbekin fue detenido en el Puerto de Dover por la investigación relacionada con Jennifer. Pero los agentes no se percataron de sus antecedentes. "En 2003 y 2004, no existía ninguna disposición para tomar ADN de las personas arrestadas. Solo se tomaba ADN de quienes eran acusados de un delito, que ahora es diferente”, subraya el inspector.

Había sido arrestado anteriormente por violación

En 2018, los agentes utilizaron el ADN de un familiar para ver si coincidía con la prueba encontrada en la escena del crimen y que no estaba disponible en 2005. Una vez que decidieron formalmente que era sospechoso, las autoridades supieron de los otros arrestos previos que había tenido por violación.

"No fue hasta 2024, después de que nombráramos formalmente a Dowbekin como sospechoso, cuando descubrimos que había sido arrestado en Norfolk en 2003 y 2004. Por lo tanto, contactamos con la fuerza y pudimos confirmar que el ADN que aún tenían en su sistema coincidía con el ADN que obtuvimos de la escena del crimen. Esto resultó ser un hito importante en nuestra investigación”, destaca el inspector.

"Esto aporta una sensación de cierre", confiesa su familia

La familia de Jennifer ha compartido un homenaje para Jennifer: "Nuestra madre era más que sus luchas. Era un alma dulce, divertida y creativa que amaba la música y se preocupaba profundamente por los demás, incluso cuando la vida era difícil”. "Después de 20 años, mi familia y yo estamos agradecidos por la resolución de su caso y por el arduo trabajo de quienes nunca se rindieron”, reconocieron.

Y lanzan un mensaje: “Aunque esto aporta una sensación de cierre, no borra la pérdida de una mujer amable, amorosa y vibrante que significó tanto para quienes la conocieron, especialmente para sus hijos. Espero que su historia fomente la compasión hacia quienes están sin hogar y el estigma que rodea a la salud mental”.