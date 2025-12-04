Zoe Armenteros 04 DIC 2025 - 11:41h.

Instagram, Threads y Facebook ya han comenzado a bloquear las cuentas de sus usuarios menores de 16 años en Australia para cumplir con la ley aprobada en este país que restringe el de uso de las redes sociales. Las compañías tecnológicas todavía tienen hasta el próximo 10 de diciembre para implementar el cambio, fecha en la que entrará en vigor la regulación aprobada por el Parlamento australiano en noviembre de 2024.

Las empresas tecnológicas están obligadas a desactivar y eliminar las cuentas de los menores de 16 años así cómo impedir que estos creen nuevos perfiles . Meta ha sido la primera en informar de que ya está cumpliendo de forma anticipada con la ley al iniciar el bloqueo del acceso a los usuarios que estén en ese rango de edad, unos 350.000 menores, según los datos del Gobierno de Australia.

"Estamos trabajando fuertemente por remover a todos los usuarios que entendemos tienen menos de 16 años para el 10 de diciembre, el cumplimiento con la ley será un proceso en marcha", ha explicado un portavoz de Meta. Los usuarios jóvenes todavía están a tiempo de salvar y descargar sus historias en internet, ha asegurado, porque la prohibición será total a partir del próximo miércoles.

La multinacional estadounidense ha añadido que dará un preaviso a los usuarios que no podrán acceder a sus plataformas y también cuando cumplan los 16 y ya puedan recuperar su cuenta. Meta se compromete a que estos puedan recuperar su "contenido que será restaurado exactamente cómo lo dejaste", ha explicado en un mensaje dirigido a los usuarios.

Australia, pionera en la protección de los menores en redes sociales

Las autoridades australianas han restringido por ley el uso de menores de redes sociales, algo que estaba en manos de los padres y los colegios. La compañías tecnológicas tendrán la responsabilidad de evitar el acceso de los menores a las cuentas en estas plataformas y estarán expuestas a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 28 millones de euros.

El gobierno laborista de Australia ha argumentado que el uso excesivo de las redes sociales representan un riesgo para la salud física y mental de los menores, especialmente para las niñas, debido a las representaciones dañinas de la imagen corporal de los contenido misóginos dirigidos a los jóvenes.

"Para demasiados jóvenes australianos, las redes sociales pueden ser perjudiciales. Casi dos tercios de los australianos de entre 14 y 17 años han visto en Internet contenidos extremadamente nocivos, como consumo de drogas, suicidio o autolesiones", en su defensa en el Parlamento antes de su aprobación en noviembre del año pasado.

Australia se ha colocado así a la vanguardia de la regulación de redes sociales en el mundo, aunque existen varios países que ya limitan el acceso de los menores a estas plataformas, aunque dejan esta opción al consentimiento de los padres.