A pocas horas de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, persiste el misterio sobre el paradero de María Corina Machado, figura central de la oposición venezolana. Por motivos de seguridad, la líder política ha evitado revelar dónde se encuentra, lo que mantiene en vilo a sus seguidores y a la diáspora venezolana.

Su madre, Corina Parisca, ya está en la capital noruega, allí ha declarado que se encuentra acompañada de sus nietos y de buena parte de la familia, aunque evita ofrecer detalles sobre su hija. Tampoco la familia ha confirmado si María Corina asistirá a la ceremonia para recoger el premio en persona. Su hermana, Clara Machado, se limitó a expresar “la esperanza de poder verla”, manteniendo el suspense sobre una posible aparición.

Mientras tanto, parte de su equipo y colaboradores se desplazan hacia Oslo, algunos incluso desde Madrid, preparados para representar a la líder en caso de que finalmente no pueda estar presente. En redes sociales, Machado publicó ayer su último mensaje, cuidadosamente sobre un fondo blanco para no revelar pistas sobre su ubicación, en él reiteró un mensaje de unión y resistencia: “Estamos más cerca y unidos que nunca”, recordando que su lucha es por “cada familia que quiere volverse a reencontrar en una Venezuela libre y segura”.

La diáspora venezolana, movilizada y expectante, sigue cada paso de este momento histórico. Aunque el régimen de Nicolás Maduro anuló su candidatura presidencial, no ha logrado frenar su determinación por transformar la política del país.

La entrega del Nobel de la Paz reconocerá su trayectoria y su lucha, solo queda saber si María Corina Machado aparecerá finalmente para recibirlo.