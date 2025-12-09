Claudia Barraso 09 DIC 2025 - 17:02h.

Un incendio en un edificio del centro de Nueva York preocupa a los bomberos por la lluvia de escombros y la densidad del humo

Un edificio se incendia con rapidez dejando una gran nube de humo en el barrio Upper West Side en Manhattan, Nueva York. La parte superior de la estructura ha quedado completamente destrozada por las llamadas. Los bomberos continúan intentando controlar el incendio para evitar que el resto de los edificios de la zona se vean afectados.

El fuego se inicio pasada las ocho de la mañana en uno de los edificios del barrio, que cuenta con seis plantas y un total de 40 viviendas, de las cuales ya han quedado reducidas a cenizas gran parte de todas ellas. El Departamento de Bomberos ha confirmado que la estructura de la parte superior del edificio es la parte más afectada hasta el momento. Las imágenes que han sido compartidas por algunos usuarios de redes sociales muestran cómo algunas partes de las viviendas caen a la calzada mientras se consumen por las llamas.

El aviso de las autoridades y bomberos

Para evitar que haya heridos, las autoridades de Nueva York han enviado una alerta a través del sistema ‘NYC Notify’, en el que informan sobre el incendio y alertan de que el humo puede propagarse por las zonas cercanas al lugar y que puede haber retrasos provocados por el tráfico denso de la zona. Además, recomiendan a las personas de los alrededores que cierren las ventanas para evitar que el humo consiga entrar en sus hogares.

Los escombros caen envueltos en llamas

Desde el Departamento de Bomberos han clasificado este incendio dentro del sistema de alarmas en el que el nivel cuatro implica que la situación es tan grave que se necesita el despliegue de un importante número de efectivos. Mientras que el número cinco y seis están reservadas para incendios extremadamente graves o masivos.

Además de las llamas y el humo, lo que más preocupa a las autoridades y a los bomberos es la lluvia de escombros que cae desde el edificio. Unos escombros que caen con fuego y que podría alcanzar a algún ciudadano o agente que se encuentra trabajando en el edificio. La parte superior del edificio se está desprendiendo poco a poco y sus partes están cayendo a las inmediaciones de las calles.