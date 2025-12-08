Se baraja si un cortocircuito en los adornos navideños pudo provocar el incendio en el que una mujer ha falleciodo y otras cinco están heridas

Una mujer fallecida y seis afectados, entre ellos un menor, en el incendio de una vivienda en Palas de Rei (Lugo)

Una mujer de 51 años perdió la vida y otras cinco personas resultaron afectadas, entre ellas un menor, tras un incendio en una vivienda en el municipio lucense de Palas de Reis, en la parroquia de San Xiao do Camiño.

El incendio se originó en la parte baja del inmueble posiblemente por un cortocircuito en la iluminación navideña que calcinó el soportal de madera y el interior de la vivienda. Así lo informan también en video Paz Serrano y Lydia Cruz

Fue una de las personas afectadas quien dio la voz de alarma. A su llegada, los Bomberos fueron informados de que una mujer no había logrado salir de la vivienda, por lo que iniciaron de inmediato las labores para contener el fuego y acceder al interior. Finalmente, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de la mujer, localizada en una de las habitaciones.

Consejos para que la Navidad sea segura

Nada como decorar la casa para sentir que llega la Navidad… pero conviene hacerlo bien para disfrutar de unas fiestas tranquilas, luminosas y seguras.

"Si el árbol es natural, es aconsejable que esté húmedo; y si es artificial, que sea de material ignífugo", explica Dersu Lerma, del Parque de Bomberos de Paterna. Para ello, es fundamental comprobar que cuenta con homologación certificada.

También importa —y mucho— dónde lo colocamos. "Hay que mantener, como mínimo, un metro de distancia respecto a cualquier elemento combustible", destaca Miguel Ángel Mellado, oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Cuanto más alejado esté de muebles, cortinas o telas y sin obstruir puertas o pasillos, mejor. Y siempre lejos de fuentes de calor. "No podemos dejar desatendidas velas o chimeneas", añade.

Otro punto clave es la vigilancia, especialmente si hay niños o mascotas en casa. "No debemos dejar el árbol sin supervisión", subraya Lerma. "Es muy habitual que, por ejemplo, un gato tire una vela", añade Mellado.

A la hora de iluminar, mejor velas y luces LED, y si se usan en exterior, que sean resistentes al agua. Y, por supuesto, evitar sobrecargar enchufes. "A menudo conectamos demasiados aparatos a regletas que no tienen capacidad suficiente y acaban sobrecalentándose", advierte Lerma.

"Siempre que no estemos delante, hay que apagar las luces", insiste Mellado. También por la noche: el calor de las bombillas —sobre todo en árboles naturales resecos y decorados con espumillón— puede llegar a provocar un incendio.