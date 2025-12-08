Candela Hornero Europa Press 08 DIC 2025 - 09:32h.

Entre las cuatro víctimas mortales del domingo estaban un instructor del aeroclub y tres alumnos

La avioneta fue hallada cerca de Saint-Girons, en los Pirineos, a pocos kilómetros de la frontera española

Compartir







Mueren cuatro personas a bordo de una avioneta turística que sobrevolaba el departamento de Ariège, al estrellarse en los Pirineos franceses. Se había denuncido su desaparición y han sido hallados muertos este domingo .

La avioneta, perteneciente a un club de vuelo del meridional departamento francés, fue hallada cerca de Saint-Girons, en los Pirineos, en una zona montañosa remota a pocos kilómetros de la frontera española, según ha recogido el diario 'Le Parisien', que ha informado de que han sido los propios empleados del aeroclub quienes han alertado al Centro de Coordinación de Rescate Aéreo (CRSA) al no tener noticias de la aeronave más allá de su hora de regreso prevista.

PUEDE INTERESARTE Ascienden a 25 los muertos por un incendio en una discoteca en India: la mayoría eran trabajadores locales

Según informó diario regional francés 'La Dépêche du Midi', entre las cuatro víctimas mortales del domingo estaban un instructor del aeroclub y tres alumnos. Los investigadores aún no han hecho públicas sus identidades ni sus edades.

En una situación marcada por unas condiciones de vuelo bastante favorables en la zona, las autoridades han dado parte a la Fiscalía, que ya ha iniciado la investigación, para determinar las causas del accidente.

El aeroclub de Saint-Girons-Ariège imparte formación en distintas modalidades —aviones, ultraligeros y planeadores— y, en ocasiones, también organiza vuelos de iniciación.

Dispone de tres aeronaves, y únicamente una de ellas tiene capacidad para cuatro personas: la Robin DR400-180R. En su página web, el aeroclub señala que este modelo se emplea tanto para la formación como para vuelos turísticos.

También destaca que su motor Lycoming de 180 CV ofrece una buena capacidad de ascenso y una velocidad de crucero de entre 200 y 210 km/h. Además, el club describe así las salidas aéreas que realiza con este avión: "acompañado por un piloto experimentado y certificado por el aeroclub de Ariège, podrá vivir la magia del vuelo mientras descubre los paisajes de la región".