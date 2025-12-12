El hombre fue el primero en saltar de los diecisiete que había en el avión

El salto se iba a realizar a más de 4.500 metros de altura

Un paracaidista queda enganchado en la cola de un avión cuando trataba de realizar un salto durante una demostración en Queensland, Australia.

El avión se trataba de un Cessna y el salto formaba parte del evento "Big Ways at the Beach", conocido en el mundo del paracaidismo por centrarse en saltos experimentados de grandes formaciones de paracaidistas.

El momento del salto

El hombre que se enganchó se trataba del primer saltador de diecisiete que iban a bordo del avión para un "salto en formación de 16 vías" desde más de 4.500 metros de altura.

Específicamente, el asa de su paracaídas de reserva se enganchó en un alerón, dañando el "estabilizador horizontal" del avión. Más tarde, el paracaidista llegó a tierra y no sufrió lesiones.

El hecho sucedió el 20 de septiembre cerca del Aeropuerto de Tully, pero el ente regulador de transporte australiano lo compartió este jueves 11 de diciembre.