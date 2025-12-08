Claudia Barraso 08 DIC 2025 - 19:43h.

Un terremoto de 2,6 grados de magnitud sacude Murcia: el epicentro ha sido registrado en Algezares

Un terremoto de 2,6 en la escalada de Richter ha causado mucho pánico en Murcia, que ha notado temblores pasadas las cinco de la tarde. El epicentro se ha registrado en Algezares. El Instituto Geográfico Nacional ha confirmado que el seísmo ha sido superficial, sin apenas profundidad, por lo que no hay que preocuparse ante lo ocurrido.

Desde el servicio de emergencias de la comunidad han informado a medios locales como ‘La Opinión de Murcia’, que no han recibido llamadas alertando de daños materiales o heridos. Aunque sí que han registrado ya un total de 61 llamadas desde distintos puntos de la capital como El Palmar, debido a los movimientos que ha provocado el terremoto.

Ante la situación y aunque han querido tranquilizar a los ciudadanos afirmando que el seísmo no es de gravedad, han querido compartir una serie de recomendaciones y consejos para que los vecinos sepan cómo actuar en caso de situación de emergencia. Los consejos más relevantes son asegurar los objetos que puedan causar daños en caso de derrumbe y tener a mano elementos básicos y vitales como agua, linternas e incluso botiquines de emergencias.

50 llamadas registradas en emergencias

Hasta el momento no hay más información sobre qué ha podido provocar el terremoto en Murcia. Los servicios de emergencias y el Instituto Geográfico Nacional, sí que han ofrecido más información sobre el terremoto registrado confirmando que no ha sido grave y que hasta entonces no hay que lamentar ningún herido. No hay ninguna alerta más que hayan activado por precaución, solo las recomendaciones.

En concreto, el IGN ha informado que se ha producido un terremoto a las 18:48 horas en la zona de El Valle y que este ha sido superficial, situado a 0,0 kilómetros de la superficie. A esta hora, el 1-1-2 de la Región de Murcia ha recibido más de 50 llamadas al respecto desde varios puntos del municipio pero no se han registrado daños humanos ni materiales, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias en sus redes sociales.