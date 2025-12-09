David Jiménez 09 DIC 2025 - 08:18h.

Un terremoto de 7,6 sacude Japón y se activa la alerta de tsunami

Las autoridades niponas evacúan a más de 90.000 personas

Un día después del fuerte terremoto que ha sacudido Japón, las autoridades lanzan otra alerta. Temen que pueda producirse un seísmo incluso mayor en los próximos días. Esta vez, el temblor de magnitud 7,6, ha venido acompañado de grandes réplicas, la última de 6,3. Las autoridades han pedido a la población alejarse de las zonas de costa. Más de 90.000 personas han tenido que ser evacuadas.

"La probabilidad de que se produzca un nuevo terremoto de gran magnitud (...) es relativamente mayor de lo habitual. Si se produce un terremoto de gran magnitud en el futuro, existe la posibilidad de que se produzca un enorme tsunami y fuertes temblores", reza el comunicado enviado por la AMJ, aunque también explica que "según ejemplos globales anteriores, la probabilidad es baja, alrededor de una entre cien".

El organismo, que ha enviado esta alerta tras levantar el aviso de tsunami por el terremoto original, ha incidido en que este incremento en las probabilidades "no garantiza que ocurra un terremoto de gran magnitud".

En el mismo sentido se ha expresado la primera ministra, Sanae Takaichi, quien ha subrayado que "no es seguro que realmente vaya a ocurrir", aunque ha instado a los japoneses a que "tomen medidas de prevención de desastres basadas en el principio de que son responsables de proteger su propia vida".

Los daños por el terremoto original

Takaichi, que se ha dirigido a la prensa desde su oficina, ha informado asimismo de que el temblor ha dejado al menos "30 personas heridas y un incendio en una casa".

"Seguimos trabajando para comprender los daños", ha indicado en declaraciones recogidas por la cadena NHK.

El terremoto, registrado en torno a las 15.26 horas (en la España peninsular y Baleares) con un hipocentro situado a unos 50 kilómetros de profundidad, ha afectado principalmente a las prefecturas de Hokkaido y Aomori, donde se ha llegado a sentir con intensidad 6, considerada fuerte.