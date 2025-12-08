Claudia Barraso 08 DIC 2025 - 16:18h.

Japón ha emitido una alerta donde advierte sobre el riesgo de tsunami tras el terremoto que se produjo en el norte

¿Por qué ha sacudido Álava un terremoto? La clave está en lo que ocurre bajo una sola placa tectónica

Compartir







Un terremoto de magnitud 7,6 ha sacudido el norte de Japón provocando situaciones de pánico y verdadera angustia entre los ciudadanos. Por este suceso, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) ha emitido una alerta a través de la página web en el que informa sobre el riesgo de que se produzcan otras catástrofes.

La agencia emitió una alerta durante la madrugada de este domingo en el que advierte sobre el riesgo de tsunami que ha dejado este terremoto de gran escala en el norte de Japón. Junto con un mapa donde indican qué zonas de la costa tienen mayor riesgo, y menos riesgo, informan a todos los ciudadanos para que puedan estar prevenidos.

En la página web de la agencia, han compartido varias tablas e imágenes donde muestran el seguimiento del terremoto y del tsunami y a qué zonas de la costa del país ha afectado. Por el momento, la última hora registrada fue a las 15:51 de la tarde, indicando que la fuerza del terremoto ha bajado, aunque sigue estando activo.

Las actualizaciones del terremoto

Por ese momento, las autoridades han decidido emitir la alerta por riesgo de tsunami para que los ciudadanos puedan estar informados con tiempo. Gracias a este seguimiento podrán tomar las medidas necesarias. La agencia publica las actualizaciones del terremoto periódicamente. Hasta el momento no hay más avisos ni actualizaciones sobre el estado de riesgo de tsunami, pero la advertencia sigue estando activa en la web.

De la misma manera, desaconsejan estar cerca de la costa, por lo que recomiendan no permanecer en las zonas situadas dentro del color rojo en el mapa para no correr peligro, ya que el terremoto podría provocar un tsunami aunque por el momento no han ofrecido más información desde la agencia.