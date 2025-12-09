El terremoto se ha producido a las 7:05 hora local, magnitud 35,5 grados norte y longitud 3,7 grados oeste

Según ha comunicado el Instituto Geográfico Nacional, no se reportan daños

MelillaUn terremoto de magnitud 3,7 registrado esta madrugada en la zona de Melilla, con epicentro en Alborán Sur, ha sido sentido hoy por la población del área, según ha comunicado el Instituto Geográfico Nacional. Este pasado lunes, Murcia también registraba un terremoto de 2,6 grados de magnitud.

El movimiento se ha producido a las 7:05 hora local, con magnitud 35,5 grados norte y longitud 3,7 grados oeste.

La profundidad ha sido de 0 kilómetros, según la información facilitada por el IGN, que no reporta daños.

Murcia registra un terremoto de 2,6 grados de magnitud

Murcia también registraba un terremoto este lunes de 2,6 grados de magnitud, según fuentes del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

En concreto, el IGN informaba que se había producido un terremoto a las 18.48 horas en la zona de El Valle y que fue superficial, situado a 0,0 kilómetros de la superficie.

El 1-1-2 de la Región de Murcia recibió más de 50 llamadas al respecto desde varios puntos del municipio pero no se han registrado daños humanos ni materiales, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias en sus redes sociales.