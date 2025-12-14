11 muertos y 29 heridos en un ataque terrorista a una fiesta judía en una playa de Sídney, Australia

El héroe del ataque terrorista de Australia: un hombre se enfrenta a uno de los asaltantes y consigue desarmarlo

Compartir







Sídney11 personas han muerto y 29 han resultado heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney, por al menos dos asaltantes -- uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido y en estado crítico -- en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

La Policía de Nueva Gales del Sur ha confirmado en su cuenta de X el primer balance de víctimas de un suceso que comenzó en torno a las las 18.45 de la tarde, hora local (08.45, hora en España peninsular y Baleares) cuando dos hombres armados comenzaron a abrir fuego en las inmediaciones de la conmemoración, que estaba a punto de comenzar en el extremo norte de la playa.

"Como resultado de lo ocurrido, quiero declarar lo ocurrido como un ataque terrorista", ha concluido el comisario jefe del Estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en rueda de prensa acompañado del primer ministro del estado, Chris Mimms, quien ha coincidido en señalar el ataque como un atentado específico contra la comunidad judía. Entre los heridos hay dos agentes de Policía.

Bondi Beach, la playa donde ha ocurrido el ataque terrorista

La matanza se ha producido en Bondi Beach, la playa más emblemática de Sídney y uno de los espacios más visitados de la ciudad australiana. El arenal se encuentra a menos de 10 kilómetros del centro y es conocido tanto por turistas como por vecinos.

Bondi Beach es una gran playa en forma de media luna, con un kilómetro de arena blanca. Es famosa por su ambiente y por ser uno de los destinos preferidos de los amantes del surf, que acuden a diario a sus aguas.

La zona cuenta además con numerosos servicios. A lo largo del paseo marítimo hay parques infantiles, baños públicos, cafeterías y terrazas. También destaca su piscina de agua salada, muy frecuentada por familias y deportistas.

Un entorno habitual de ocio y tranquilidad que, tras lo ocurrido, ha quedado marcado por la violencia y la conmoción.

Israel condena un "vil ataque terrorista" contra una celebración judía

La playa, destacan los testigos, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento.

Antes de que las autoridades australianas vincularan lo ocurrido con la celebración del evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, fue el primero en condenar un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi" y exigido al Gobierno australiano que actúe con contundencia contra lo que percibió como una "ola de antisemitismo" en el país.

"Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida", ha manifestado en un comunicado oficial.

"Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana", ha concluido.

Por su parte, el ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha vinculado lo ocurrido con la decisión del Gobierno australiano de reconocer al Estado palestino. "Las manos del Gobierno de Australia", ha llegado a denunciar el extremista, "están manchadas con la sangre de los asesinados".

El secretario general de la ONU, António Guterres, también ha condenado "el atroz y mortal ataque" contra "familias judías reunidas en Sydney para celebrar la Janucá".