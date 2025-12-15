Las manifestaciones se realizaron en torno a la famosa sala de conciertos "Royal Concertgebouw"

Los agentes hicieron uso de las porras en un intento por sofocar la protesta

Las fuerzas de seguridad de Países Bajos han detenido a 22 personas durante una protesta celebrada en la capital, Ámsterdam, contra la celebración del concierto del cantante israelí Shai Abrahmson.

Estas manifestaciones se han concentrado en torno a la famosa sala de conciertos "Royal Concertgebouw" y se han resultado con un agente herido.

Bombas de humo y banderas palestinas

La Policía ha indicado este lunes que un grupo de manifestantes propalestinos irrumpió en la zona el domingo por la noche, momento en el que los asistentes a la protesta lanzaron bombas de humo de color verde y rojo.

Cientos de personas se reunieron en el parque de Museumplein, al otro lado de la calle, donde portaron banderas palestinas y criticaron el concierto. Asimismo, acusaron a las autoridades israelíes de "asesinar niños" en Gaza. Los agentes hicieron uso de las porras en un intento por sofocar la protesta.

Los hechos han tenido lugar como rechazo al concierto del polémico cantante israelí durante las celebraciones de la Janucá, una celebración judía. Según los agentes, todos los detenidos han sido acusados de violar la Ley de Asamblea y se negaron a identificarse, según han informado en un comunicado.