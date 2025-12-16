Sus cuerpos quedaron tendidos en el suelo, abrazados, a pocos metros del lugar donde los terroristas continuaron el tiroteo en la playa

El joven terrorista de Sídney sale del coma dos días después del atentado antisemita

Un matrimonio que acabaría siendo asesinado durante el tiroteo de Sídney protagonizó uno de los actos de mayor valentía del ataque. El hombre, de 69 años, se abalanzó contra uno de los atacantes y logró arrebatarle el arma, consiguiendo mantenerlo a distancia durante varios minutos. En ese momento decisivo no estuvo solo: a su lado se encontraba su mujer, con la que llevaba casi 35 años casado.

La pareja fue de las primeras en plantar cara a los terroristas. Una cámara instalada en un coche que circulaba por la zona llegó a grabar la bandera del Estado Islámico en el vehículo del asaltante. Sin embargo, la valentía del matrimonio no fue suficiente para salvarles la vida. Ambos se convirtieron también en algunas de las primeras víctimas del sangriento ataque. Sus cuerpos quedaron tendidos en el suelo, abrazados, a pocos metros del lugar donde los terroristas continuaron el tiroteo en la playa.

Mientras tanto, en el hospital, el primer ministro australiano expresó públicamente su agradecimiento a otro de los héroes de la jornada: un hombre sirio de mediana edad que también se enfrentó a los atacantes y que resultó herido durante el enfrentamiento.

Las investigaciones han revelado que los terroristas, padre e hijo, habían viajado el mes pasado a Filipinas, donde habrían recibido formación por parte de grupos yihadistas. El atacante más joven, de 25 años, ha despertado del coma en las últimas horas.

Australia permanece de luto por este ataque dirigido contra la comunidad judía, mientras el debate sobre un mayor control de las armas vuelve a cobrar fuerza en el país.