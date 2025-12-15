El atacante abatido durante el ataque terrorista en Sídney llegó a Australia con un visado de estudiante en 2001, aunque su hijo también participante en el atentado, nació en el país

Atentado en Australia: uno de los heridos sobrevivió al ataque de Hamás que desencadenó la invasión de Israel

Uno de los autores del atentado terrorista de Bondi Beach estaba en el radar del servicio de inteligencia de Australia desde 2019, según ha confirmado el ministro del Interior de Australia. La investigación, sin embargo, determinó que en ese momento "no había indicios de ninguna amenaza". Los investigadores se centraron durante seis meses en el joven de 24 años, que permanece herido tras matar junto a su padre a 15 personas durante la festividad judía del Jánuca.

"El hijo llamó la atención por primera vez en octubre de 2019. Fue investigado por su asociación con otros y se determinó que no había indicios de ninguna amenaza en curso o amenaza de que participara en actos de violencia", ha asegurado el ministro australiano de Interior al ser preguntado, en una rueda de prensa en la que ha evitado calificar este dato como un fallo.

Burke ha informado, además, que el joven, nacido en Australia, se encuentra hospitalizado en estado crítico y bajo custodia policial. El padre , de 50 años, abatido por la Policía durante el ataque, tenía licencia de armas. Habría llegado a Australia en 1998 con un visado de estudiante, aunque las autoridades no han confirmado su país de origen.

"El padre llegó en 1998 con un visado de estudiante, en 2001 obtuvo un visado de pareja y, desde entonces, después de cada viaje al extranjero, ha tenido visados de residente de retorno, lo que ha ocurrido en tres ocasiones", ha informado el titular de Interior de Australia, que evitó responder si el hombre procedía de Pakistán.

Las autoridades australianas no han revelado las identidades de los asaltantes, aunque medios locales como ABC News han señalado que se trata de Sajid, de 50 y Naveed Akram (24). La Policía se ha incautado seis armas, propiedad del padre, quien tenía una licencia para portar armas de fuego desde hacía unos 10 años.

La policía identificó previamente a los sospechosos como padre e hijo. El padre, de 50 años, fue abatido por agentes de policía en el lugar de los hechos, y su hijo de 24 años permanece en estado crítico, pero estable en el hospital, según informó el comisionado de la policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.