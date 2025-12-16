Alberto Rosa 16 DIC 2025 - 19:13h.

Aunque la Policía de Los Ángeles no ha dado detalles sobre dónde aparecieron los cuerpos, fuentes cercanas aseguran que estaban en la cama

Última hora sobre el asesinato de Rob Reiner y su esposa: la habitación de hotel en la que se alojaba su hijo estaba llena de sangre

Compartir







El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Reiner habrían sido degollados en la cama mientras dormían en su mansión de Brentwood, en Los Ángeles. Los cadáveres presentaban numerosas puñaladas y con la garganta cortada.

Ese macabro detalle podría ayudar a establecer una cronología de los asesinatos, por los cuáles su hijo de 32 años ha sido arrestado. Los Reiner murieron en la noche del sábado, cuando Nick fue visto discutiendo en voz alta con sus padres en la fiesta de Navidad de Conan O’Brien.

Fue alrededor de las 3:30 del domingo cuando su hija Romy supuestamente llamó a la policía tras haber descubierto los cuerpos de sus padres en la mansión familiar de Los Ángeles. “Pudo haberlo hecho poco después de que todos se fueran a casa, es decir, fue allí y les cortó el cuello en plena noche. Estaban en la cama cuando ocurrió”, aseguró una fuente cercana a la investigación a ‘Daily Mail’.

Una fuerte discusión en una fiesta

Sin embargo, la Policía de Los Ángeles no ha confirmado aún de manera oficial ningún detalle sobre dónde se encontraron los cuerpos de los Reiner en la casa. El hecho de que hayan sido encontrados en su cama podría sugerir que ambos fueron asesinados mientras dormían.

TMZ desveló que el matrimonio mantuvo una fuerte discusión con su hijo Nick la noche anterior a sus asesinatos. La disputa, que fue escuchada por los presentes, habría precedido el abandono de Rob y Michele de la fiesta. Se desconoce si el hijo hizo lo mismo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Nick, que en 2015 logró desintoxicarse, trabajó junto a su padre en 'Being Charlie'. La película semiautobiográfica trata la adicción y la recuperación. En una entrevista concedida a People en 2016, el propio Nick habló sobre su larga lucha contra la adicción a las drogas, que comenzó en su adolescencia y que finalmente le llevó a vivir en la calle.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El hijo de Reiner llegó "desorientado" a la habitación de hotel

Contó que "entró y salió de rehabilitación" varias veces desde los 15 años, pero a medida que su adicción se agravaba, se alejó cada vez más de su hogar y "pasó largas temporadas sin techo en varios estados".

También ha trascendido que, en la madrugada del crimen, el hijo del director se alojó en un hotel de Santa Mónica la madrugada del crimen, dejando a su paso un rastro de sangre, según confirmaron a TMZ fuentes del hotel. En declaraciones de los testigos aseguran que el hijo mediano de la pareja se encontraba como “desorientado” cuando entró en el hotel, pero nadie apreció restos de sangre visible en la ropa de Nick.

Fue el personal de limpieza que acudió a la habitación del escritor quienes afirmaron haber encontrado la ducha y la cama llenas de sangre, además de unas sábanas colgadas en la ventana. La detención del hijo del director de cine se llevó a cabo el lunes en plena calle por agentes del departamento de homicidios de la Policía de Los Ángeles. Los asistentes a la fiesta de Navidad en la que supuestamente Nick y su padre Rob discutieron destacaron que el sospechoso del asesinato estaba drogado.