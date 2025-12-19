El tribunal determinó que los delitos se cometieron entre 2018 y 2024, aunque en el escrito de acusación también figuraba un caso de 2009

Un tribunal de Alemania ha condenado a ocho años y medio de prisión a un hombre por sedar y violar a su esposa, tras ser hallado culpable de violación con agravantes y lesiones corporales graves, entre otros delitos.

La portavoz del tribunal regional de Aquisgrán confirmó la sentencia contra el hombre, identificado como Fernando P., de 61 años, acusado de drogar y abusar sexualmente de su esposa durante años en la vivienda que compartían. Además, grabó los abusos y compartió las grabaciones en chats grupales y plataformas digitales.

El tribunal determinó que los delitos se cometieron entre 2018 y 2024, aunque en el escrito de acusación también figuraba un caso de 2009. Sin embargo, los jueces no pudieron confirmar con certeza si un vídeo concreto mostraba las acciones del acusado hacia su esposa.

El caso ha sido comparado con el de Dominique Pelicot, en Francia, quien drogó a su mujer, Gisele, durante al menos diez años para que decenas de personas (medio centenar de acusados) la violaran en su propia vivienda, en un juicio que conmocionó al país galo.

La sentencia subraya la gravedad de los delitos cometidos y envía un mensaje claro sobre la tolerancia cero frente a la violencia sexual y el abuso doméstico, destacando la importancia de la protección de las víctimas y la persecución de los responsables.