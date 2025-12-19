“Polonia siempre ha estado del lado de Ucrania a la hora de elegir entre las decisiones correctas e incorrectas”, celebró

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha valorado este viernes como una señal de fortaleza el nuevo préstamo de la Unión Europea por 90.000 millones de euros, asegurando que es un mensaje directo a Rusia de que “no tiene sentido seguir luchando”. Según Zelenski, esta ayuda garantiza que Ucrania cuenta con el respaldo económico suficiente para “no desmoronarse” en el frente.

El anuncio de este paquete de ayuda se produjo durante la pasada noche en Bruselas, como alternativa para sufragar la reconstrucción del país tras la guerra, dejando de momento de lado el plan de embargar los activos rusos congelados, debido a las complejidades legales que conllevaría su ejecución.

“Es una victoria importante”, enfatizó Zelenski durante una rueda de prensa en Varsovia, junto a su homólogo polaco, Karol Nawrocki,“una importante señal positiva para el pueblo ucraniano”

El presidente ucraniano subrayó las estrechas relaciones históricas entre Ucrania y Polonia, alertando de los intentos de Rusia de enturbiar estos vínculos. “Busca la discordia, quiere destruir la unión de muchas generaciones (...) No permitiremos que lo hagan”, afirmó, según informa la agencia Ukrinform.

En un encuentro posterior con el primer ministro polaco, Donald Tusk, Zelenski destacó el liderazgo de Europa, pese a los intentos de Rusia por “interrumpir” la cumbre celebrada este jueves en Bruselas.

Zelenski también agradeció a las autoridades y a la ciudadanía polaca, resaltando la acogida brindada a los refugiados ucranianos. “Polonia siempre ha estado del lado de Ucrania a la hora de elegir entre las decisiones correctas e incorrectas”, celebró.

Por su parte, Donald Tusk lamentó en redes sociales la “excesiva cautela” de algunos líderes europeos durante la cumbre, tras la decisión de no avanzar con la confiscación de los activos rusos congelados.

Falta de pilotos

El presidente ucraniano, ha aprovechado su encuentro con autoridades polacas para agradecer a Polonia la entrega de una nueva remesa de aviones de combate MiG-29, un modelo soviético que ha ido llegando a los hangares ucranianos, principalmente desde Polonia y Eslovaquia, desde que comenzó esta fase de la guerra hace casi cuatro años.

Aunque en las últimas fechas las autoridades de Kiev han reclamado a sus socios la entrega de los más modernos F-16, el interés inicial se centró en los MiG-29 por su semejanza con los cazas de la Fuerza Aérea ucraniana, lo que facilita la labor de los pilotos y reduce los tiempos de adaptación.

“Cuando hay una guerra todos los días, escasean los pilotos y su entrenamiento lleva años”, ha explicado Zelenski, señalando que la formación para manejar los F-16 requiere “tomar a un piloto experimentado y enviarlo al extranjero”.

El presidente ucraniano ha subrayado que la principal diferencia entre los F-16 y los MiG-29 es que no se pierden pilotos, pues ya están entrenados en el manejo de esta aeronave. “Ese era el problema, no es la escasez de aviones, sino la escasez de pilotos”, ha añadido.

Por su parte, Polonia ha confirmado que solicitará sistemas de defensa antidrones a cambio de la transferencia de MiG-29. “Mi responsabilidad es velar por los intereses de los soldados polacos (...) buscamos una colaboración estratégica y simétrica. Este intercambio no contradice nuestras políticas”, ha declarado el ministro polaco Karol Nawrocki.

Este acuerdo refuerza la cooperación militar entre Ucrania y Polonia y refleja la importancia de adaptar el armamento a la capacitación de los pilotos disponibles, un factor clave en el desarrollo del conflicto actual.