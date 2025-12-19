Putin exhibe un mapa con nuevas anexiones y endurece su discurso mientras dice estar abierto a negociar

La primera fotografía proyectada es la de Putin junto a Donald Trump, seguida de otros líderes considerados amigos del Kremlin

Donald Trump anuncia los 'Juegos Patriotas' y la oposición los compara con 'Los Juegos del Hambre'

Compartir







Ya no es solo el tono. Es la escenografía. En su maratón anual de prensa, Vladímir Putin no solo ha endurecido el discurso, sino que ha visualizado sus intenciones con un gesto muy concreto: un enorme mapa de Rusia en el que ya da por hechas nuevas anexiones.

En el extremo izquierdo del mapa aparecen Crimea, el Dombás, Jersón y Zaporiya, territorios que el Ejército ruso no ha logrado conquistar por completo en casi cuatro años de guerra, pero que el presidente ruso ya presenta como propios. Todo ello, antes incluso de afirmar que está dispuesto a negociar una salida al conflicto.

PUEDE INTERESARTE Muere el activista bangladesí Osman Hadi días después de recibir un disparo de seguidores de Hasina: las protestas crecen en Daca

La imagen que abre el acto tampoco es casual. La primera fotografía proyectada es la de Putin junto a Donald Trump, seguida de otros líderes considerados amigos del Kremlin. Un mensaje claro, dirigido tanto al exterior como a su audiencia interna, en plena reconfiguración del tablero diplomático.

Putin insiste en que Moscú está abierta al diálogo, aunque traslada la responsabilidad al otro lado. “La pelota está en el tejado de nuestros oponentes occidentales, de Kiev y de sus patrocinadores europeos. Estamos dispuestos tanto a negociar como a una resolución pacífica del conflicto”, afirma.

PUEDE INTERESARTE La venta de medicamentos para aliviar la resaca se dispara en Rusia un 27%: cifras récord en 2025

Las palabras más duras, sin embargo, van dirigidas a la Unión Europea, Putin acusa a Bruselas de actuar como “ladrones”

Por su intención de utilizar los activos rusos congelados para financiar la ayuda a Ucrania. “¿Por qué han fracasado en cometer ese robo? Porque las consecuencias son muy serias para los ladrones”, ha advertido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También ha vuelto a cargar contra la OTAN, a la que acusa de mentir y de expandirse hacia el este, aunque ha negado cualquier intención de atacar Europa. “¿Creen realmente que voy a atacar Europa? Eso es un sinsentido”, ha asegurado.

En contraste, los elogios han sido para Donald Trump, a quien ha agradecido sus esfuerzos “sinceros” para impulsar negociaciones. Un mensaje que conecta directamente con Washington. Desde allí, el presidente de Estados Unidos mantiene la presión sobre Kiev, “están cerca de lograr algo, pero espero que Ucrania actúe rápido”, ha declarado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Mientras tanto, un enviado del Kremlin viajará este fin de semana a Florida, en lo que se interpreta como un nuevo movimiento diplomático paralelo. Un paso más en una estrategia que, por ahora, suena menos a acuerdo de paz y más a imponer condiciones antes siquiera de sentarse a negociar.