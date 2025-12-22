El artefacto explosivo estalló bajo el vehículo del alto mando ruso Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor

La primera hipótesis que se investiga es que la bomba fue colocada con la participación de los servicios de inteligencia de Ucrania

El general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, ha muerto este lunes debido a la gravedad de las heridas causadas por la explosión de un coche bomba en Moscú, la capital rusa. El artefacto había sido colocado bajo su vehículo, según ha informado la la agencia rusa de noticias TASS.

El alto mando militar ruso, Fanil Sarvarov, tenía su vehículo en un aparcamiento en la calle Yasenevaya de la capital rusa, cuando explotó la bomba, como ha confirmado Svetlana Petrenko, portavoz de la entidad. "Según las primeras investigaciones, el artefacto fue colocado en el vehículo con premeditación. El general ha muerto", en el hospital poco después, "tras sufrir graves heridas", ha explicado.

La primera hipótesis que se investiga es que la bomba fue colocada con la participación de los servicios de inteligencia ucranianos. Ucrania no ha hecho comentarios sobre el atentado.

El currículo militar del General Sarvarov

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania este tipo de incidentes se han hecho cada vez más frecuentes; varios altos cargos del Ejército ruso han muerto de esta misma forma. El pasado mes de abril, el general Yaroslav Moskalik falleció en un atentado con coche bomba, también en Moscú.

El Comité de Investigación de Rusia, que ha abierto ya una pesquisa sobre el atentado contra el general Sarvarov, de 56 años, con un currículo militar que incluía operaciones de combate durante el conflicto osetio-ingusetio y las guerras de Chechenia en la década de 1990 y principios de la década de 2000; además dirigió operaciones en Siria entre 2015 y 2016.