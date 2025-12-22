Claudia Barraso 22 DIC 2025 - 18:45h.

El examen de cráneo del pequeño Émile revela que pudo ser golpeado deliberadamente por un objeto

Al menos seis investigadores de la sección de investigación de Marsella acudieron a Haut Vernet el pasado martes 16 de diciembre, lugar donde desapareció el pequeño Émile. ¿Pero por qué vuelven los agentes al punto de inicio tras los últimos avances?

Los investigadores han regresado a este lugar dos veces en ocho días. Tantas visitas han levantado las sospechas de un giro en el caso. El principal objetivo de los agentes es recabar cualquier prueba u objetos que puedan servir de ayuda para encaminar las hipótesis para aclarar este misterio. Un enigma que tiene desconcertados a las autoridades desde que el niño desapareció el 8 de julio de 2023.

Una muerte que dejó una veintena de detenidos y que ahora regresa al punto de partida con los abuelos del pequeño acompañado por dos de sus hijos. Los agentes han incautado varios objetos que han encontrado, entre ellos uno de grandes dimensiones cuya naturaleza no han confirmado. A comienzos de 2025 un informe antropológico que revelaba una lesión en el cráneo del niño, junto al pómulo, en la parte superior.

Desde que salió a la luz este informe, el caso dio un primer giro inesperado, ya que esa lesión no podía haber sido producida por una colisión con un vehículo, un ataque de un animal o una caída accidental que haya podido tener el menor. Un experto afirmó que esta lesión es comúnmente producida por un golpe delibrado producido por un objeto, lo que apunta que pudo ser agredido violentamente, informa 'BFMTV'.

Las palabras de los padres de Émile

Específicamente, los primeros restos que se encontraron por el excursionista fueron varios dientes y partes del cráneo. Gracias al análisis que realizaron de estos restos, pudieron determinar que el menor había fallecido y zanjar su desaparición. Ahora bien: ¿Qué le había sucedido?

Aunque todavía siguen recabando pruebas casi dos años y medio después, no pierden la esperanza de poder encontrar un culpable en este caso que sigue conmocionando a muchas personas. Hace unos meses que los padres del pequeño difundieron un comunicado con motivo del aniversario de su desaparición, donde afirmaban que sus vidas estaban “destrozadas” por su pérdida.

Además, afirmaron que siguen esperando a que los agentes les puedan ofrecer la verdad del caso, confirmando que ofrecen todas las ayudas a los investigadores del caso de su hijo: “No queremos obstaculizar de ninguna manera la investigación arriesgándonos a revelar el secreto de la investigación”, alegando a su silencio tras la muerte de su hijo.