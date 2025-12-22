Pide la "equiparación económica" de los sacerdotes que sirven en parroquias pobres y ricas

El Papa León XIV ha llamado a reforzar una formación integral de los candidatos al sacerdocio como respuesta a la crisis de abusos en la Iglesia, a la que califica como una “vergüenza” que exige humildad y cambios profundos. Así lo expresa en su carta apostólica 'Una fidelidad que genera futuro', publicada con motivo del 60º aniversario de los decretos conciliares Optatam Totius y Presbyterorum Ordinis, promulgados en 1965.

En el texto, el Pontífice subraya que los abusos cometidos por miembros del clero han provocado una grave crisis de confianza, lo que hace imprescindible garantizar el crecimiento humano y espiritual de los futuros sacerdotes. En este sentido, insiste en que la formación no debe limitarse a lo académico o disciplinar, sino asegurar una madurez personal sólida, acompañada de una vida espiritual profunda.

Asimismo, León XIV reclama un renovado compromiso formativo para afrontar la realidad de quienes abandonan el ministerio tras años o incluso décadas de servicio. Señala que esta situación no puede analizarse únicamente desde una perspectiva jurídica, sino que requiere escucha, comprensión y compasión, atendiendo a las múltiples causas personales y pastorales que pueden llevar a esa decisión.

El Papa destaca también que el seminario debe ser una “escuela de los afectos”, capaz de formar personas humanamente maduras y espiritualmente estables. Solo así, afirma, los sacerdotes y consagrados podrán vivir de forma auténtica el celibato y anunciar de manera creíble el Evangelio, manteniendo relaciones sanas y genuinas con los demás.

En el plano social y material, León XIV reclama avanzar hacia una mayor equidad económica entre los sacerdotes que trabajan en parroquias pobres y aquellos que ejercen su ministerio en comunidades más acomodadas. Además, advierte de que en muchas diócesis no está garantizada una adecuada cobertura para la enfermedad y la vejez, por lo que llama a reforzar el cuidado recíproco, especialmente hacia los presbíteros más solos, enfermos o ancianos.

Por último, el Pontífice anima a las iglesias particulares a promover iniciativas que ayuden a los sacerdotes a conocer y aplicar las directrices del documento, fomentando un estilo sinodal de Iglesia. En este marco, defiende superar el modelo de liderazgo centralizado, apostando por una conducción más colegiada, basada en la cooperación entre presbíteros, diáconos y todo el Pueblo de Dios, como una de las grandes oportunidades para el sacerdocio del futuro.

