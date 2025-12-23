El PIB de EEUU experimentó un crecimiento del 1,1% en el tercer trimestre frente a los tres meses inmediatamente anteriores

Donald Trump critica la publicación de fotos de los archivos de Jeffrey Epstein: "Arruina la reputación de personas inocentes"

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atribuido la fuerte aceleración del crecimiento del PIB en el tercer trimestre a la política de aranceles y a la gestión de su Gobierno. El mandatario ha calificado los datos de “excelentes” y ha defendido que son el resultado directo de sus decisiones económicas.

A través de su red social, TruthSocial, Trump ha asegurado que “los aranceles son responsables de las excelentes cifras económicas de EE.UU. recién anunciadas”, y ha añadido que estos resultados “solo mejorarán”. Además, ha presumido de haber logrado este crecimiento “sin inflación y con gran seguridad nacional”, motivo por el que ha apelado al Tribunal Supremo para que no revierta sus medidas comerciales.

“¡Oremos por la Corte Suprema de EE.UU.!”, ha señalado el presidente, insistiendo en mantener la política arancelaria

Según la estimación preliminar publicada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio, el PIB estadounidense creció un 1,1% en el tercer trimestre respecto a los tres meses anteriores. La publicación de estos datos estaba prevista inicialmente para el 30 de octubre, pero fue aplazada debido al cierre del Gobierno.

En términos anualizados, que son los preferidos por la oficina estadística estadounidense, el crecimiento del PIB alcanzó el 4,3%, cinco décimas más que la estimación previa y la mejor cifra registrada en los últimos dos años.

La aceleración de la economía en el tercer trimestre estuvo impulsada por el aumento del gasto de los consumidores, las exportaciones y el gasto público, factores que se vieron parcialmente compensados por una caída de la inversión. Asimismo, las importaciones disminuyeron, lo que también contribuyó al crecimiento del PIB, ya que estas se restan en su cálculo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“El PIB del tercer trimestre fue del 4,3%, muy por encima de las expectativas del 3,2%”, ha afirmado

El presidente estadounidense ha defendido que el gasto del consumidor sigue siendo fuerte, que las exportaciones netas han aumentado de forma notable y que tanto las importaciones como los déficits comerciales han bajado significativamente, reiterando que no existe presión inflacionaria.

Finalmente, Trump ha vuelto a reivindicar su política fiscal y comercial, asegurando que su ley tributaria y los aranceles están impulsando la inversión hasta niveles récord. En este contexto, ha proclamado que “la edad dorada económica de Trump avanza a toda máquina”, y ha concluido con un mensaje de optimismo: “Aún no han visto nada”.