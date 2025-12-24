Las misiones de las tropas españolas desplegadas en el exterior: de la guerra más antigua en Líbano hasta las amenazas rusas

Pedro Sánchez felicita la Navidad a los militares desplegados en el exterior: "Sois la mejor versión de España"

Compartir







Tampoco ha faltado la tradicional felicitación de esta festividad del presidente a las tropas desplegadas en el exterior. Pedro Sánchez les ha trasladado un mensaje de orgullo por la labor que realizan en situaciones de alto riesgo. Ha destacado la situación crítica en Gaza a pesar del alto el fuego en Líbano por las constantes violaciones del acuerdo por parte de Israel y también la tensión en la Unión Europea por la amenaza de Putin.

"Las amenazas a Europa no cesan, por desgracia. Por ello, vuestra presencia en Eslovaquia, en Letonia, en Lituania o en Rumanía resulta esencial para mostrar firmeza y determinación frente a las provocaciones de la Rusia de Putin", decía el presidente. La frontera de Líbano con Israel es uno de los puntos más conflictivos en los que están presentes nuestros militares, pero España participa en otras 15 misiones internacionales de la ONU, la OTAN o de la Unión Europea.

Son 3.000 hombres y mujeres desplegados en cuatro continentes, para garantizar la paz y la seguridad. Desde operaciones contra la piratería, por ejemplo, en el Océano Índico, hasta la seguridad aérea en el flanco este de Europa, pasando también por la lucha antiterrorista en países como Irak.

Testigos de una lucha que amenaza con frenar la paz

Conviven con la población local en lugares donde la vida no es nada fácil: "Estamos para ayudarles", explica el Capitán Juan Carlos Morales, donde cualquier situación se puede inflamar en cualquier momento. Porque las tropas españolas seguirán desplegadas el año que viene, allí donde las heridas de los conflictos siguen abiertas, como en el Líbano, una de las misiones más antiguas y de las más numerosas.

Ellos nos muestran de cerca la destrucción de la guerra, incluso de las que no se declaran, pero siempre están ahí. Ocurre en Lituania. La invasión rusa de Ucrania ha hecho imprescindible su función de policías aéreos. Los F 18 españoles y los Eurofighter ha interceptado una veintena de aviones rusos en los últimos meses. Ellos son testigos de su lucha para frenar las amenazas a la paz.