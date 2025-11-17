Iñigo Yarza Íñ, 17 NOV 2025 - 15:24h.

Los tres hermanos Suárez Fuentes comparten misión en el Líbano dentro del destacamento español de la ONU con base en Marjayún

Informativos Telecinco visita la base Miguel de Cervantes en el Líbano: así es la vida del Ejército español en primera línea

La defensa de la paz en el Líbano es uno de los principales objetivos de los casi 700 militares españoles destinados a este país de Oriente Próximo. A punto de cumplir 20 años de misión, los soldados españoles se interponen entre las diferentes facciones que pugnan por controlar este territorio asediado también por el Ejército de Israel. En el destacamento español con base en Marjayún, tres hermanos, los Suárez Fuentes, comparten misión a miles de kilómetros de su tierra. Desde allí, su madre, confía en que la fraternidad sea un escudo que les proteja, aunque el miedo nunca abandona del todo sus pensamientos.

Carmen Fuentes, la madre de Brain Yeremay, Ángel Lionel y Echedey José, espera en su casa de Fuerteventura, muy lejos de la base española Miguel de Cervantes, la vuelta de sus tres hijos. Su sonrisa no esconde cierto temor por lo que les pueda pasar en un escenario tan peligroso como el Líbano. En su memoria está el trágico atentado contra un convoy español en 2007 que le costó la vida a seis militares. Por eso prefiere tirar de confianza con la esperanza que la hermanda de Brain Yeremay, Ángel Lionel y Echedey José les permita regresar sanos y salvos a su tierra.

Integrados en la Brigada Canarias XVI

La Brigada Canarias XVI partió el pasado mes de mayo para dar relevo a la Guzmán el Bueno X tras seis meses de despliegue en la zona.

En la despedida en Canarias, el Ejército quiso mostrar a Carmen Fuentes su agradecimiento por la generosidad de su familia y el compromiso de sus miembros con la paz y el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas. Con todos los honores, el coronel al mando le entregó un ramo de flores a modo de agradecimiento por mandar a tres de sus hijos a un escenario tan complicado bélicamente hablando.

Los tres hermanos son conscientes de que se trata de algo excepcional: "Esto no lo había visto yo nunca. Algo insólito", aseguran. Los tres han llegado a el Líbano por vías diferentes, pero las circunstancias han hecho que coincidan en esta misión.

En el día a día, la relación de hermanos ayuda a sentirse "como en casa", compartiendo tareas y bromas, "aprovechamos cualquier momento para meternos uno con otro".

En unos días, la misión de la Brigada Canarias XVI habrá llegado a su fin, y Brain Yeremay, Ángel Lionel y Echedey José volverán a su tierra donde Carmen les espera. Ella no esconde sus ganas de que llegue por fin ese momento con el que lleva soñando seis meses.