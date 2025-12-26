Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas por el Gobierno de Nicolás Maduro

El Gobierno de Venezuela ha excarcelado a 99 presos, detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024, marcadas por la denuncia de fraude por parte de la oposición. La puesta en libertad de este casi centenar de personas ha sido confirmada por el Ministerio para el Servicio Penitenciario del país sudamericano.

Los excarcelados permanecían detenidos por su participación en "hechos de violencia e incitación al odio" posteriores a las presidenciales, cuando se produjeron protestas contra la victoria de Maduro proclamada por el ente electoral, institución que controlan funcionarios afines al chavismo, según el comunicado publicado en Instagram por la cartera de Estado.

"El Gobierno Nacional y el sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", se asegura en el texto.

El ministerio, además, ha asegurado que el Gobierno de Maduro "garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integral" , en un escenario marcado por el "asedio imperialista y las agresiones multilaterales" contra Venezuela, en alusión al despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe, al que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.

"El Gobierno bolivariano continuará trabajando de manera firme y responsable por la paz, la justicia y la defensa de la soberanía nacional", concluye en comunicado.

Más de 2.400 personas fueron detenidas tras las elecciones generales en Venezuela

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de "terrorismo" y "vandalismo", según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores consideran que son inocentes y han denunciado "represión".

La ONG Foro Penal contabiliza 902 presos políticos en Venezuela, la mayoría detenidos tras las elecciones, según un boletín difundido la semana pasada, que tiene como fecha de corte el 15 de diciembre.