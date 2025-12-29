Las caras de Zelenski tras escuchar a Trump hablar de las “buenas intenciones” de Rusia con Ucrania

David Cacho 29 DIC 2025 - 16:27h.

Los gestos sarcásticos de Volodomir Zelenski respondían a las afirmaciones de Donald Trump sobre el apoyo de Rusia a Ucrania

Donald Trump y Volodimir Zelenski se reúnen en Florida para evaluar el plan de paz del mandatario norteamericano

La rueda de prensa en Florida, EE. UU. del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski dejó varios momentos para el recuerdo. En ambos casos el protagonista fue el mandatario ucraniano que reaccionó con gestos sarcásticos ante varias afirmaciones del norteamericano completamente desafortunadas.

La escena duró apenas unos segundos, pero bastó para convertirse en uno de los momentos más curiosos del encuentro entre ambos mandatarios. El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, escuchaba serio unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que aseguraba que Vladímir Putin “desea lo mejor para Ucrania”. La reacción del líder ucraniano —una mezcla de sorpresa, ironía y contención diplomática— se viralizó de inmediato.

Las cámaras captaron con claridad la secuencia. Zelenski, de pie junto al atril de Trump, escuchó cómo el presidente estadounidense afirmaba que Putin quiere “lo mejor para Ucrania”. La respuesta del líder ucraniano no fue verbal, sino mediante su expresión corporal con la mirada fija, el arqueo de cejas y la sonrisa contenida lo que transmitía un mensaje de desacuerdo absoluto, pero expresado con la sutileza de quien sabe que cada gesto en política internacional tiene consecuencias.

El comentario sobre la energía, otro momento de tensión

La escena no terminó ahí. Trump añadió que Putin desea además “una energía barata para Ucrania”. Una afirmación especialmente sensible si se tiene en cuenta que las fuerzas rusas han atacado de forma reiterada infraestructuras energéticas ucranianas desde el inicio de la invasión.

En ese momento, Zelenski volvió a mostrar un gesto que muchos interpretaron como una mezcla de incredulidad y sarcasmo, algo que ha llevado a algunos analistas de televisión a sugerir un premio para el presidente ucraniano por su arqueo de las cejas.