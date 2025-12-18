Zelenski, ha reclamado a los líderes de la Unión Europea que tomen la decisión de usar los activos rusos inmovilizados en Europa

El jefe de la OTAN advierte que la guerra con Rusia "está a nuestras puertas" y pide a Europa que esté preparada para la acción

Compartir







El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reclamado este jueves a los líderes de la Unión Europea (UE) que tomen antes de final de año la decisión de usar los activos rusos inmovilizados en Europa para un préstamo que mantenga a flote a Ucrania, asegurando que es una opción que está en su mano y que fortalecerá la postura ucraniana en las negociaciones de paz.

"Los socios están informados de que la decisión se debe tomar antes de finales de este año", ha afirmado el mandatario ucraniano en rueda de prensa desde Bruselas, tras reunirse con los líderes europeos en el marco de la cumbre llamada a acordar una fórmula de financiación que mantenga a flote a Ucrania los próximos dos años.

PUEDE INTERESARTE Zelenski agradece a Italia el envío de apoyo energético en medio de los ataques rusos a sus instalaciones y la presión de Trump

Zelenski ha asegurado que es urgente que Kiev pueda "cerrar este problema y obtener financiación", apuntando que la "forma correcta" de financiar a Ucrania tiene que ser mediante los activos rusos congelados por las sanciones europeas. De esta forma, ha defendido el dirigente ucraniano, los europeos harán pagar a Moscú por su agresión. "Para que todos lo entendamos y Rusia lo entienda: es culpable y las reparaciones tendrán que pagarse", ha afirmado.

Igualmente, ha insistido en que esta medida, que recae en manos de los líderes europeos, tiene que ser decidida exclusivamente por los europeos sin injerencias externas. "¿Por qué deberíamos hablar sobre los fondos que están en Europa con los rusos, los chinos o quien sea? El dinero está en Europa. Decidamos eso con los europeos", ha instado.

Cómo influyen los activos en las negociaciones

El paso de recurrir a los activos rusos congelados puede influir en las negociaciones, ha explicado Zelenski, quien ha hecho hincapié en que los activos rusos "no se usen como palanca" contra Ucrania en dicho proceso. "Queremos estos activos para que no formen parte del proceso de negociación. Y queremos esta parte para apoyarnos", ha apostillado, reiterando que Kiev irá más seguro a la mesa de negociación si recibe una señal positiva de los bienes rusos inmovilizados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el marco de la cumbre europea, ha tenido una reunión con su homólogo belga, Bart De Wever, a quien le ha trasladado las urgencias a las que se enfrenta Ucrania. La atención se centra en Bélgica, país que acoge la sede de Euroclear --la entidad depositaria que tiene la gran mayoría de los activos en cuestión-- y que mantiene su negativa a este plan aduciendo los riesgos que asumiría ante futuros reclamos de Rusia.

"Tuve una reunión, y creo que le dije todo, y él me dijo todo. Y si resultó ser productiva, ya lo veremos", ha explicado Zelenski sobre sus contactos con el dirigente belga sin querer adelantar si se podrá tomar este mismo jueves una decisión.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En todo caso, ha recalcado que Kiev necesita el apoyo, no solo por el déficit de 45.000 millones en sus cuentas, sino para mantener la capacidad de mantener la lucha en el este del país. "Estos son riesgos muy importantes y altos para Ucrania", ha avisado, detallando que la falta de recursos va a afectar a elementos esenciales de la batalla como la producción de drones o misiles de largo alcance.