El presidente de EEUU habla de una incursión nocturna en la "fortaleza" de Maduro y confirma militares heridos en la operación

EEUU ataca Venezuela | Trump da detalles de cómo fue la detención de Maduro y afirma que se encuentra en un buque militar camino de Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que el Ejército de EEUU ha capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada esta madrugada acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado al país de que ahora mismo el Gobierno venezolano desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama, y exigido inmediatamente al presidente Trump que presenta una "prueba de vida" que confirme, por lo menos, el bienestar del matrimonio.

¿Cómo se ha producido la captura de Nicolás Maduro?

El Ejército de Estados Unidos ha capturado a Nicolás Maduro en una operación militar sorpresa llevada a cabo en Caracas. La intervención se ha llevado a cabo en varias fases y ha estado marcada por una gran confusión, con bombardeos en puntos estratégicos de la capital y el sobrevuelo de helicópteros militares.

Según ha explicado a 'Informativos Telecinco' el almirante Juan Rodríguez Garat, la operación combinó la entrada de una unidad de fuerzas especiales estadounidenses con acciones destinadas a distraer y asegurar la zona.

Los ataques a determinadas instalaciones tenían como objetivo desviar la atención y proteger a los helicópteros que transportaban a los militares. El éxito de la misión, ha señalado el almirante, ha dependido en gran medida de un trabajo previo de inteligencia muy preciso sobre la localización exacta de Maduro.

¿Qué escenarios se abren en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

Tras la captura, se abre ahora un escenario de gran incertidumbre en Venezuela. El almirante Rodríguez Garat ha destacado que el Ejército y la cúpula militar son un pilar fundamental del régimen chavista, por lo que el futuro dependerá en buena parte de su reacción.

Por eso, los analistas contemplan dos escenarios principales. El primero es que el régimen logre mantenerse pese a la detención de su líder, apoyado en estructuras de poder consolidadas.

El segundo, menos claro, por el momento, es que una parte de las Fuerzas Armadas, especialmente los mandos intermedios menos vinculados al chavismo, se rebele con apoyo exterior y provoque un cambio de poder, un proceso que podría implicar enfrentamientos armados.

Por ahora, la relativa calma en las calles venezolanas apunta a una posible continuidad del régimen, aunque las próximas horas serán decisivas para conocer las consecuencias políticas y militares de esta operación.

Los cargos a los que se enfrenta Nicolás Maduro en EEUU

Mientras tanto, Maduro se encuentra ahora mismo "bajo arresto" y será sometido a juicio en suelo estadounidense por delito de narcotráfico y corrupción, según han confirmado las autoridades estadounidenses, tras la operación militar de esta madrugada ejecutada por el Ejército norteamericano en suelo venezolano.

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, ha recordado la imputación de la que fueron objeto Maduro y su esposa, Cilia Flores, por el Distrito Sur de Nueva York, en 2020. "Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", ha indicado Bondi en su cuenta de X.

La fiscal ha anunciado que el matrimonio "se enfrentará pronto a la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado que la operación que ha desembocado en la captura del presidente venezolano ha entrado dentro de la legalidad porque el mandatario lleva años imputado por delito de "narcoterrorismo" y ha indicado en referencia al presidente venezolano que "uno no se escapa de la justicia solo por vivir en un palacio en Caracas".