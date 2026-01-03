La reacción de los venezolanos residentes en España tras la captura de Nicolás Maduro: "¡Te llegó tu hora!"

Varios venezolanos se han congregado frente al Consulado de Venezuela en Madrid para celebrar la "caída" de Nicolás Maduro

EEUU ataca Venezuela | Trump da detalles de cómo fue la detención de Maduro

Compartir







Madrid"Maduro, narcotraficante, usurpador, asesino, te llegó tu hora" o "¡libertad, libertad, libertad!" han coreado este sábado el puñado de venezolanos que se han congregado frente al Consulado de Venezuela en Madrid para celebrar la "caída" de Nicolás Maduro.

Los allí reunidos han sido arropados por los conductores de coches que pitaban a su paso en señal de apoyo o transeúntes que se paraban para darles la "enhorabuena" por la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

PUEDE INTERESARTE Reacciones internacionales al bombardeo de EEUU a Venezuela

La situación entre los venezolanos en España

"¡Qué viva Venezuela libre!", ha gritado un repartidor desde su bicicleta cuando ha pasado ante el reducido grupo de venezolanos -no llegaba a una decena cuando ha podido constatarlo EFE- que se ha congregado frente al Consulado de la República Bolivariana en Madrid después de que Estados Unido haya atacado objetivos en el país suramericano y haya capturado a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Así lo ha anunciado en redes el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien han dado las gracias los venezolanos que ha ondeado sus banderas ante el Consulado de Madrid, custodiado por un furgón policial.

PUEDE INTERESARTE España reacciona a los ataques de Estados Unidos sobre Venezuela

Entre los allí reunidos, que también han tenido que escuchar cómo transeúntes han criticado a "los gringos", se encontraba Eric Zuleta, que ha detallado ser presidente de la Federación Nacional de Transporte de Venezuela y exdiputado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta, y el ministro de la Defensa, (Vladimir) Padrino López, salieron para Moscú. Esos son los que son guapos con el pueblo", ha asegurado Zuleta antes de desear la "restitución de la democracia", de las "leyes", de la "constitución" y de la "voluntad del pueblo" de Venezuela.

"Es lo que estamos exigiendo", ha añadido, al tiempo que ha defendido que "se debe instalar en el Gobierno" Edmundo González porque fue él quien "ganó las elecciones" de 2024.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Uno de los compatriotas que acompañó a Zuleta frente al Consulado ha celebrado que este sábado se haya concretado el "primer paso" para la "salida" del Gobierno "tan nefasto" que ha tenido Venezuela, y ha censurado la "opresión tremenda y feroz" del régimen de Nicolás Maduro, que será juzgado junto a su esposa en Estados Unidos por narcoterrorismo.

Otro manifestante ha llamado también a la "calma" porque aún queda "mucho trabajo por delante" para "terminar de sacar a todos los que faltan" de Venezuela.

"Tenemos mucha esperanza de que este sea el paso definitivo después de 27 años esperando", ha recalcado, interrumpido por un compañero para agregar que esperan que también "caigan" todos los que "han sido cómplices" de Maduro.

De acuerdo a las cifras del Censo anual de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2024 residían en España 325.254 personas con nacionalidad venezolana.