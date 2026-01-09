La diputada estaba a las puertas del parlamento de Honduras a punto de entrar a una sesión cuando recibió el impacto en la cabeza

La política, Gladys Aurora lópez, sufrió lesiones en la espalda y la cabeza y tuvo que ser trasladada a un hospital

Compartir







Una diputada del opositor Partido Nacional de Honduras, ha recibido el impacto de un artefacto explosivo que le lanzaron este jueves a las puertas del Parlamento. La política, Gladys Aurora lópez, sufrió lesiones en la espalda y la cabeza y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital cercano de Tegucigalpa.

La diputada estaba a punto de entrar al Parlamento para una sesión convocada por el presidente del órgano ejecutivo hondureño, Luis Redondo, para dar a conocer un informe sobre los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre.

PUEDE INTERESARTE Atentado en Colombia: El sicario que disparó al político Miguel Uribe será acusado de intento de asesinato y tenencia de armas

El explosivo le causó lesiones en la espalda y la cabeza a la diputada Gladys Aurora López, quien cayó al piso y luego fue llevada en un vehículo a un hospital de la capital hondureña.

La detonación se produjo cuando varios diputados del Partido Nacional -vencedores en las últimas elecciones- acompañaban al jefe de bancada, Tomás Zambrano, quien estaba brindando declaraciones a periodistas.

PUEDE INTERESARTE Muere un general ruso en un atentado con coche bomba en Moscú

La diputada estaba a las puertas del parlamento de Honduras

Los diputados estaban a tres metros de un ascensor en la parte posterior del Parlamento cuando explosionó el artefacto en la espalda de López, quien de inmediato fue protegida por policías.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"¿Por qué no entraron (en el Parlamento)?», preguntaron periodistas a Gladys y a una compañera. Y cuando la diputada pronunciaba aparentemente un "cerraron", el artefacto, proveniente del exterior del recinto, le explotó en la espalda, según las imágenes difundidas de lo sucedido.

Diputados de las bancadas de los opositores partidos Nacional y Liberal acudieron este jueves al Parlamento ante la convocatoria que hizo Redondo, pero solamente para hacer presencia porque consideran que el titular del poder Legislativo quiere que se haga un recuento de más de 19.000 actas electorales de los comicios generales del 30 de noviembre, aún cuando el Consejo Nacional