Trump afirma que último petrolero incautado regresa a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que el último petrolero incautado por las autoridades estadounidenses en aguas del Caribe por supuestamente cargar "crudo embargado" de Venezuela está regresando a territorio venezolano y que venderán su crudo a través de su nuevo acuerdo energético.

"Hoy, Estados Unidos, en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela, ha incautado un petrolero que partió de Venezuela sin nuestra autorización. Este petrolero está regresando ahora a Venezuela, y el crudo se venderá a través del gran acuerdo energético, que hemos creado para este tipo de ventas", ha indicado a través de su perfil en la red social Truth Social.

Horas antes, las autoridades estadounidenses habían informado de que habían tomado el control del buque 'Olina', el tercer petrolero vinculado a Venezuela incautado por Washington este semana y el quinto desde que comenzó a realizar estas acciones.

Trump se reúne con las petroleras

El petróleo es un objetivo primordial para Trump. Sueña con ejercer un control total sobre el crudo venezolano. Espera que las empresas inviertan 100.000 millones de dólares en los próximos años. Hoy ha citado en la Casablanca a más de una quincena de grandes petroleras. Entre ellas está la española Repsol.

Más allá del entusiasmo que exhibe el presidente Trump, lo que esperan de esta reunión, que está a punto de arrancar en la Casablanca, son garantías para invertir en Venezuela, garantías de seguridad legales y también financieras. Y de hecho, según apuntan los medios estadounidenses, al sector le preocuparía la posible inestabilidad política, pero también la promesa de Trump de rebajar el precio del barril a 50 dólares.