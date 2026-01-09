Donald Trump reúne a al menos 15 petroleras para negociar: preocupa las promesas del presidente sobre los precios

El petróleo es un objetivo primordial para Trump. Sueña con ejercer un control total sobre el crudo venezolano. Espera que las empresas inviertan 100.000 millones de dólares en los próximos años. Hoy ha citado en la Casablanca a más de una quincena de grandes petroleras. Entre ellas está la española Repsol. Informa en el vídeo Sara Canals.

Más allá del entusiasmo que exhibe el presidente Trump, lo que esperan de esta reunión, que está a punto de arrancar en la Casablanca, son garantías para invertir en Venezuela, garantías de seguridad legales y también financieras. Y de hecho, según apuntan los medios estadounidenses, al sector le preocuparía la posible inestabilidad política, pero también la promesa de Trump de rebajar el precio del barril a 50 dólares.

Es una cifra que beneficiaría al consumidor, pero que podría sacudir el mercado y también frenar la producción de crudo en Estados Unidos.

Descarado con la exigencia total de petróleo venezolano, Trump se ha mostrado igual de desinhibido con México en esta entrevista a su cadena amiga Fox News. Asegura que el ejército de EEUU va a comenzar operaciones militares sobre el terreno contra los poderosísimos cárteles de la droga que son los que controlan, dice de facto, gran parte del país.

La próxima reunión con Machado

La presidenta Sheinbaum, cuyo permiso en el mundo de ayer necesitaría, ha respondido del modo más diplomáticamente posible: "Le pedí ayer al canciller Juan Ramón De la Fuente que pudiera hacer contacto con el presidente Trump para fortalecer la coordinación en el marco que hemos explicado ya en varias ocasiones".

Esto se traduce en que niega la autorización para meter tropas en México. Con María Corina Machado se reunirá finalmente la semana que viene y dice esto a su oferta de compartir el Nobel de la Paz: "Sería un gran honor". En su entrevista con el New York Times, Trump se ha presentado como una versión premium de un monarca absolutista que no responde ya ante Dios, sino solo ante su propia moralidad. Ese es su único límite, asegura, y no el derecho internacional.