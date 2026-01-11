Federico Molina, reportero de 'Informativos Telecinco', ha sido testigo de cómo se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela tras la captura de Maduro de los puntos más conflictivos de la frontera

Un equipo de 'Informativos Telecinco', testigo de la incertidumbre en la frontera entre Colombia y Venezuela: "No hay nadie satisfecho"

Compartir







CúcutaLa frontera entre Colombia y Venezuela vive días de especial tensión desde la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU. Durante la última semana, varios periodistas han intentado acceder a la zona para conocer la situación sobre el terreno, aunque las dificultades de seguridad lo han hecho casi imposible.

Uno de las pocos profesionales que logró aproximarse hasta la zona ha sido Federico Molina, reportero de 'Informativos Telecinco', que ha estado durante días en los alrededores de Cúcuta, uno de los puntos más conflictivos de la frontera.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump rebaja la tensión con Colombia tras hablar con Gustavo Petro

Ciertos puntos de la frontera, escenarios habituales de violencia

Se trata de una región marcada desde hace años por el éxodo masivo de venezolanos que huyeron del país y por el intenso contrabando de productos como gasolina, alimentos o cigarrillos.

La gasolina venezolana, muy barata debido al control de precios, se ha convertido en uno de los principales motores del comercio ilegal en esta zona.

A esta situación se suma ahora un nuevo factor de inestabilidad. Tras la reciente intervención estadounidense en Venezuela, las autoridades han detectado movimientos de grupos criminales y guerrilleros colombianos, como disidentes de las FARC y miembros del ELN, que durante años habrían operado desde territorio venezolano.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump llama "enfermo" a Petro y amenaza a Colombia

Según las fuerzas de seguridad colombianas, en la zona actúan también bandas criminales como el Tren de Aragua, que se disputan el control del narcotráfico y otras actividades ilegales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Algunas rutas cercanas a la frontera se han convertido en escenarios habituales de violencia, con asesinatos y ajustes de cuentas relacionados con el contrabando.

Aunque muchos de los que cruzan la frontera lo hacen para ganarse la vida con pequeños negocios ilegales, como el transporte de gasolina, las autoridades advierten de que el mayor problema son las mafias organizadas que manejan grandes cantidades de dinero y mantienen el control del territorio a través de la violencia.