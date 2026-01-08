El presidente de EEUU tras la intervención militar en Venezuela apuntó a que Colombia podría ser el próximo objetivo

Donald Trump llama "enfermo" a Petro y amenaza a Colombia: una intervención militar "suena bien"

Donald Trump ha enterrado el hacha de las operaciones militares en Latinoamérica, por el momento. El presidente de EEUU, tras la intervención en Venezuela, había apuntado a Colombia, pero tras mantener una conversación con Gustavo Petro, ha moderado el tono y quizá haya hasta un encuentro en Washington próximamente.

Los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos han subrayado el "tono constructivo" de la conversación, que duró poco más de una hora y que ha calmado la escalada verbal en la que Trump incluso afirmó que le sonaba bien hacer en Colombia una operación como la que terminó con la captura de Maduro.

Colombia, que había reforzado militarmente sus fronteras con Venezuela, ha visto cómo miles de personas se manifestaban espontáneamente en las calles contra una eventual intervención estadounidense en su territorio.

De qué hablaron Donald Trump y Gustavo Petro

Al intervenir en una manifestación en Bogotá que había convocado "en defensa de la soberanía" tras las amenazas de Trump, el presidente colombiano aseguró: "En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro".

Trump, por su parte, anunció que se reunirá con Petro en la Casa Blanca y manifestó que fue "un gran honor" hablar con el presidente Petro, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas administraciones.

Petro afirmó a la multitud reunida en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, que habló con Trump sobre varios asuntos de interés bilateral, uno de ellos restablecer las comunicaciones entre ambos Gobiernos, a través de la Cancillería y el Departamento de Estado, que estaban interrumpidas por los constantes episodios de crisis en la relación.

El presidente, además, ha explicado que "hay que quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela que se llama hoy por hoy Ejército de Liberación Nacional (ELN)!, una guerrilla que tiene una fuerte presencia a ambos lados de los 2.219 kilómetros de frontera común.

Al comienzo de su Gobierno, que se inició el 7 de agosto de 2022, Petro intentó negociar la paz con el ELN pero los diálogos fueron suspendidos en 2024, y el mandatario ha acusado a esa guerrilla castrista de abandonar los ideales revolucionarios para dedicarse al narcotráfico.