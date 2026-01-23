Comienzan una nueva investigación para aclarar si hay más víctimas asesinadas por la enfermera

Alemania expulsa a un empleado de la Embajada rusa en Berlín por espionaje

Compartir







Una enfermera en Alemania es condenada por asesinar a 10 pacientes e intentar matar a otros 27 a cadena perpetua. Todos los crímenes ocurrieron entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 en el Hospital Rhein-Maas de Würselen, al oeste de Bonn, cerca de la frontera del país con los Países Bajos, según ‘People’.

La fiscal general de Aquisgrán, Katja Schlenkermann-Pitts, ha afirmado a la ‘BBC’ que podrían haber hasta 100 víctimas. Así, ha recalcado que “un número correspondientemente alto de casos sospechosos” se están investigando mientras se exhuman varios cuerpos para que se realicen las autopsias.

PUEDE INTERESARTE Se vuelve viral el momento en el que un rebaño de unas 50 ovejas irrumpe en un establecimiento de Baviera, Alemania

Está previsto la exhumación de unos 60 cuerpos

Los fiscales explicaron durante el juicio el procedimiento que llevó a cabo la enfermera: administraba grandes dosis de sedantes y calmantes durante su turno de noche. Algunas de los pacientes estaban gravemente enfermos. La condenada trabajaba en el hospital desde 2020 y los casos que se están reexaminando son en su mayoría anteriores a ese periodo.

Está previsto la exhumación de unos 60 cuerpos como parte de la nueva investigación. Mientras, las autoridades esperan los informes de autopsia que ya se han realizado. Esta investigación la iniciaron los fiscales en Colonia, donde la enfermera había trabajado anteriormente.

De momento, no se sabe si los fiscales presentarán cargos adicionales contra ella, que sigue manteniendo su inocencia. La enfermera sostiene que desconocía que estaba administrando dosis mortales de medicación a sus pacientes.