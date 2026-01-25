Los padres del enfermero muerto en el tiroteo de Minneapolis, se enteraron de la muerte de su hijo por televisión

Agentes del ICE matan a tiros a un hombre de 37 años en Minneapolis, Estados Unidos, tras una nueva jornada de protestas

La muerte de otro manifestante en Minneapolis, acribillado a tiros por agentes del 'ICE', eleva aún más la indignación y la tensión en esta ciudad de Minnesota. A los excesos en las redadas de inmigrantes se suman actuaciones desproporcionadas contra quienes protestan.

El manifestante abatido ayer es un enfermero estadounidense de 37 años que estaba grabando con su móvil a los agentes federales. La polémica no ha hecho más que empezar porque las imágenes del incidente y los testigos parecen desmentir la versión de la propia policía migratoria y de Donald Trump, según la cual la víctima suponía un peligro para los agentes federales.

La Casa Blanca sostiene que los agentes actuaron en defensa propia, que el fallecido intentó atacarlos y subrayan el hecho de que llevara una pistola, aunque esa arma era legal y las imágenes muestran claramente cómo en ningún momento intentó utilizarla en contra de los agentes. Así que este nuevo asesinato ha intensificado las protestas y la indignación en Minnesota.

Los líderes de ese estado le imploran al presidente Trump que retire los agentes federales de sus calles y luego también un juez federal de Minnesota le ha ordenado al gobierno de Trump que no destruya ni altere las pruebas de ese crimen para así garantizar la máxima transparencia en esta investigación.

Cómo ocurrieron los hechos

La escena de los hechos se está repitiendo por todo el país de costa a costa. Desde varios ángulos vemos a la víctima, Alex Pretti, supuestamente intercediendo móvil en mano, no pistola por otra manifestante. Los agentes lo rocían con gas pimienta y lo echan al suelo donde se forma una pelea que desembocará en la tragedia. Mientras lo reducen, se aprecia y aquí puede estar la clave a este hombre de chaqueta gris con gorra que se une al forcejeo.

Poco después lo vemos abandonar el tumulto con una pistola y a continuación se oye el primero de los disparos que van a acabar con la vida de Preti. Volvemos a la otra perspectiva que arroja aún más luz. Lo que ha hecho el hombre de gris es quitar la pistola que la víctima llevaba en su bolsillo. En cualquier caso, lo que parece quedar claro es que a Preti lo acribillan cuando ya está desarmado.

Esto desmontaría la versión oficial según la cual la víctima blandió una pistola amenazando a los agentes. Los testigos también desmienten a la policía migratoria, incidiendo en el detalle de que estaba desarmado y que lo golpearon en la cabeza con una granada.

Los padres de Alex Pretti, enfermero de 37 años, supieron de la muerte de su hijo al reconocerlo en el vídeo. Mientras le lloran, como casi toda Minneapolis, reconocen que poseía una licencia de armas. Sin embargo, desde la Asociación Nacional del Rifle recuerdan que el 'ICE' no puede excusar la muerte de un manifestante solo por ir armado, como así ha justificado la fiscalía y el presidente Trump.

La familia del fallecido

Michael y Susan Pretti, padres del enfermero Alex Pretti, muerto el sábado durante una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, han criticado las "repugnantes mentiras" de las autoridades federales sobre las intenciones de su hijo cuando fue tiroteado por un agente y han destacado que "no tenía un arma en la mano" cuando ocurrió el incidente.

"Las repugnantes mentiras que ha dicho la Administración sobre nuestro hijo son reprobables y nauseabundas. Es evidente que Alex no tenía un arma en la mano cuando fue atacado por los matones asesinos y cobardes del ICE de Trump", han indicado en un comunicado publicado en redes sociales.

Lo que portaba en la mano derecha y que se puede ver en las imágenes de los vídeos publicados sobre lo ocurrido sería su teléfono móvil, explican los padres del fallecido. "Tenía el teléfono en la mano derecha y la mano izquierda, sin nada, subida para intentar proteger a la mujer que acababa de tirar al suelo el ICE, todo ello mientras estaba siendo rociado con pimienta", han relatado los padres de Pretti.

Piden por ello "llegar a la verdad" sobre lo ocurrido con su hijo, quien "era un buen hombre". Susan y Michael Pretti afirman estar "con el corazón roto, pero también muy disgustados" por la muerte del joven, "un alma amable que cuidaba de su familia y amigos y también de los militares estadounidenses veteranos como enfermero de la UCI del Hospital de Veteranos de Minneapolis".

Sobre la víctima

"Alex quería hacer un mundo mejor. Lamentablemente no estará con nosotros para ver el impacto que tuvo. No empleo la palabra héroe a la ligera. Sin embargo, su último pensamiento, su última acción, fueron proteger a una mujer", han destacado.

Tras la publicación del comunicado de la familia, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, ha asegurado que "no tenemos nada más que solidaridad por la familia", pero ha advertido de que "haremos todo lo que sea necesario para proteger a los hombres y mujeres del ICE".

Además, ha señalado al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y al gobernador de Minnesota, Tim Walz, ambos demócratas, por sus palabras "engañosas y horrorosas". "Nadie quiere que se pierdan vidas, pero estamos haciendo un trabajo muy importante en unas circunstancias muy difíciles", ha aseverado antes de subrayar que los agentes federales actúan "con humanidad" en este tipo de operaciones.

Pretti murió el sábado cuando un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó en reiteradas ocasiones mientras estaba siendo reducido durante una operación del ICE para capturar a un extranjero en el centro de Minneapolis. Las autoridades federales destacan que Pretti portaba un arma en el momento del incidente y apelan al derecho a defenderse de los agentes. Sin embargo, Pretti tenía licencia para armas.

Las actuaciones de los agentes, como la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero también tiroteada o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del estado. Las autoridades municipales y estatales han pedido la retirada de las fuerzas federales adicionales y el fin de la "ocupación".