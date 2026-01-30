El presidente de EEUU utiliza un vídeo grabado hace semanas en el que aparece Alex Pretti enfrentándose al ICE

Un juez de EEUU suspende temporalmente las detenciones de refugiados en Minnesota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a atacar al enfermero Alex Pretti, que murió tras recibir una decena de disparos cuando se manifestaba contra el ICE el pasado domingo en Minneapolis. El republicano ha llamado "agitador" y un presunto "insurrecto" al enfermero, después de que se difundiera un vídeo en el que Pretti aparece dándole una patada a un vehículo federal en un incidente ocurrido 11 días antes de su muerte.

El abogado de la familia, Steve Schleicher, se ha limitado a indicar que, una semana antes de que "a Alex lo mataran a tiros en plena calle, fue asaltado violentamente por un grupo de agentes del ICE" y que "nada de lo que ocurriera una semana antes puede servir de excusa para justificar su asesinato".

Donald Trump se ha declarado convencido de la integridad del vídeo. "La cotización del agitador y, quizás, insurrecto Alex Pretti, ha perdido mucho valor tras el video recientemente publicado donde grita y escupe en la cara a un agente del ICE muy tranquilo y controlado, y luego patea alocadamente un vehículo gubernamental nuevo y muy caro, con tanta fuerza y violencia que la luz trasera se rompió en pedazos", ha indicado Trump en sus redes sociales.

"Fue una muestra de abuso e ira, a la vista de todos, desquiciado y fuera de control. El agente del ICE estaba tranquilo y sereno, nada fácil en esas circunstancias", ha indicado.

El video fue grabado el 13 de enero y publicado el miércoles por el medio digital The News Movement y su autenticidad ha sido confirmada en un primer momento por la cadena británica BBC. La cadena CBS también ha podido verificar que las imágenes se grabaron en Minneapolis pero todavía no existe un relato firme del incidente.

Trump destituyó a Greg Bovino, jefe del ICE tras la muerte de Renee Good y Alex Pretti

En los últimos días, Trump ha tratado de suavizar las tensiones en Minneapolis, aunque sin decirlo explícitamente. Greg Bovino ha sido destituido al frente del ICE por su gestión en la ciudad con dos muertos en apenas un mes.

Los dos ciudadanos, Alex Pretti y René Good, un enfermero y una poetisa, murieron en incidentes separados durante operativos migratorios en Minnesota. Ambos casos han generado un profundo rechazo social y han puesto bajo escrutinio las tácticas empleadas por los agentes federales.

Las protestas frente al hotel donde se alojaban los equipos de inmigración se han multiplicado en los últimos días, con manifestantes denunciando el uso de fuerza excesiva y exigiendo responsabilidades penales.

Trump, que ha despedido a Bovino definiéndolo como “un gran profesional”—, su salida se interpreta como un intento de desactivar la crisis política. El presidente ha reaccionado más por el coste político que por un cambio de criterio, según coinciden diversas fuentes citadas en Washington.