Proctólogo, tras el ingreso de un joven con un proyectil dentro del ano: "Últimamente es una práctica habitual"

José Perea García, proctólogo, ha explicado en 'Vamos a ver' que este tipo de prácticas no es algo aislado

Hospitalizan a un joven por tener en el recto una granada de 20 centímetros de la I Guerra Mundial en Francia

La noticia del ingreso hospitalario en Touluse, Francia, de un hombre de 24 años por tener un artefacto explosivo alojado en el recto nos dejaba a todos sin palabras.

'Vamos a ver' ha entrevistado en directo al proctólogo José Perea García, que para nuestra sorpresa ha asegurado que es una práctica bastante habitual: "Hasta hace unos años no, pero últimamente se vive con bastante frecuencia y en especial por determinadas prácticas sexuales", ha explicado.

Sobre qué es lo más extraño que se ha encontrado en su carrera profesional, ha contado: "Uno no se imagina la variedad de cosas que uno puede llegar a utilizar, pero desde instrumentos como colonias, aparatos sexuales, velas en forma de aparato sexual, frutas, hortalizas Vamos a dejarlo ahí porque la variedad es múltiple".

Una unidad de desactivación de explosivos se personó en el hospital

El joven de 24 años se presentó en el Hospital Rangueil, al sureste de la ciudad, tras asegurar que se había introducido un objeto en el recto. En el quirófano, los médicos tuvieron que extraer "una granada de colección de cerca de 20 centímetros y de cuatro centímetros de diámetro".