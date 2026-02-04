La Fiscalía de Lillese detalla que se les imputa por "violación y agresión sexual con tortura o acto de barbarie", "agravada por el uso de sustancias químicas"

Acusados 10 hombres por violar a un niño de cinco años en Francia con sumisión química: el padre consentía los abusos

LilleFrancia asiste a un nuevo y terrible caso de violación con “sumisión química”. Tras el de Pelicot, ha sido ahora la Fiscalía de Lille la que ha hecho pública una investigación por la cual hasta 10 hombres han sido acusados de agredir sexualmente a un niño de cinco años con el consentimiento de su propio padre, que habría facilitado la violación. La madre, separada de este último desde antes de que ocurriesen los hechos, se encarga ahora del pequeño, que está recibiendo atención especializada y “apoyo específico”.

El caso, que no deja de generar conmoción, se remonta a un periodo comprendido entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 y comenzó a investigarse tras una filtración sobre una fiesta de ‘chem-sex’ que involucró al menor.

Los 10 adultos habrían violado al niño tras llegar hasta él por su propio padre

Tal como ha referido la Fiscalía de Lille en un comunicado, fue “a través de su propio padre” como los “adultos varones” llegaron hasta el niño, que sufrió “violencia sexual agravada por el uso de sustancias químicas”.

A través de las pesquisas realizadas y tras meses de trabajo, los investigadores confirmaron “la realidad de los hechos”, tras lo que se acusó a diez hombres de entre 29 y 50 años.

Concretamente, se les imputa por "violación y agresión sexual con tortura o acto de barbarie, y "administración, sin el conocimiento ni el consentimiento de un menor de 15 años, de una sustancia que pueda afectar su juicio o el control de sus acciones con el fin de cometer una violación o agresión sexual ".

Por todo ello, los acusados se enfrentan a penas de cadena perpetua, aunque uno de ellos, tal como ha detallado la propia Fiscalía de Lille, “terminó con su vida el 21 de junio de 2025”.

El niño está recibiendo ayuda y está a cargo de su madre

Tras estos hechos, el Ministerio Público ha precisado que el menor está ahora bajo custodia de su progenitora, que se encuentra separada del padre de su hijo desde antes de ocurrir los terribles hechos que se investigan.

Ante lo ocurrido, la Fiscalía precisa que esta recibiendo “apoyo específico” y atención especializada ante los traumas y la agresión sexual sufrida.