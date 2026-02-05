Yolanda Benítez 05 FEB 2026 - 22:19h.

Esta desconfianza está provocando que muchos usuarios estén abandonando la aplicación y desinstalándola

El riesgo de prohibir a los menores el acceso a redes sociales: "Se mudan a plataformas potencialmente más peligrosas"

Los usuarios estadounidenses de TikTok temen que los nuevos propietarios en Estados Unidos, entre los que hay un multimillonario cercano a Trump, permitan incursiones digitales del Gobierno. Han visto fallos que creen sospechosos, vídeos del asesinato de Alex Pretti restringidos y ajustes que permiten rastrear la ubicación exacta de los usuarios. Eso está minando la confianza de quienes acceden a esa red. Informa en el vídeo Marta Bravo.

Trump dijo que lo prohibiría y se instaló el drama. Luego dijo que lo amaba. Pero lo que de verdad quería Trump era arrebatárselo a China por seguridad nacional. Y ahora que la plataforma está en manos de las grandes tecnológicas estadounidenses, muchos usuarios están abandonando la aplicación y desinstalándola.

Se sienten espiados por el Gobierno. Los usuarios denuncian censura sobre ciertos temas relacionados con ICE y la patrulla fronteriza en la plataforma. Lo cierto es que el nuevo TikTok también tiene nueva política de permisos. "La diferencia es que en lugar de un gran hermano, tienes un montón de hermanos pequeños informando al gobierno", decía Philip Mai de la Universidad Metropolitana de Toronto.

TikTok alega fallos técnicos

Con geolocalización precisa en tiempo real. Un joven cuenta que hace unos días subió una foto en la isla de Epstein y, según él, tiene una legión de furgonetas negras en la puerta de su casa. Montaje o no, muchos estadounidenses sienten que llevan encima un espía en el bolsillo.

Por su parte, la versión estadounidense de TikTok alegó haber sufrido "un corte de energía en uno de los centros de datos" del país que provocó problemas técnicos en el funcionamiento de la aplicación después de que varios usuarios denunciaran censura por motivos políticos al ver que no podían enviar mensajes con la palabra "Epstein" o que algunos videos críticos con el presidente, Donald Trump, eran silenciados.