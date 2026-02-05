Celia Molina 05 FEB 2026 - 10:24h.

Donald Trump ha llamado por teléfono a la famosa de la NBC para ofrecerle "todos los recursos posibles" para encontrar a su madre

Desaparece la madre de 84 años de la presentadora de la NBC Savannah Guthrie: había "gotas de sangre" en su casa

Compartir







Un funcionario de la Casa Blanca ha confirmado que, el pasado miércoles 4 de febrero por la tarde, el presidente Donald Trump llamó por teléfono a Savannah Guthrie, la famosa presentadora de la NBC cuya madre, de 84 años, ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Según reportó el pasado domingo el sheriff del condado de Pima, Nancy Guthrie fue vista por última vez en su residencia de Tucson, Arizona, la noche del sábado 31 de enero. Una amiga suya se preocupó al no verla en la misa del domingo y se puso en contacto con sus familiares quienes, conscientes de sus dificultades para moverse, supieron que Nancy no se había marchado por su propio pie.

Sus hijos pusieron rápidamente una denuncia por desaparición, anunciando además que su madre tiene un problema cardíaco y necesita tomar medicación urgente. El cartel de su búsqueda recuerda que Nancy es una "persona vulnerable" y que no se sabe la ropa con la que fue presuntamente secuestrada. Con estos datos, el sheriff del condado se trasladó inmediatamente a la vivienda de la octogenaria, donde se encontraron "circunstancias sospechosas" en cuanto a su desaparición.

PUEDE INTERESARTE Condenado a cadena perpetua el hombre que intentó disparar a Trump en su campo de golf

Savannah ha pedido una "prueba de vida" de su madre

Según informó 'Los Angeles Times', los investigadores hallaron "salpicaduras de sangre" en la puerta de su casa, junto con los objetos personales que la mujer solía llevar encima: su teléfono móvil, su cartera y su medicación. Por ello, el día 3 de febrero, el sheriff anunció que su departamento cree que "se llevaron a Nancy en contra de su voluntad", pero que el análisis de la sangre y de los restos de ADN no les habían llevado a "ningún sospechoso" (a la espera de lo que encuentren los perros K-9 que acaban de acudir a la vivienda). Cuando la prensa le preguntó si se había pedido por ella un rescate, no contestó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Trump califica el presunto secuestro como "terrible"

Sin embargo, esta misma madrugada, la propia Savannah ha publicado un vídeo en el que apela "a las personas que se han llevado a su madre", recordándoles que tiene "un problema cardíaco y que necesita tomar urgentemente su medicación", pidiéndoles una prueba de vida y ofreciéndose para hablar con ellos si fuera necesario. La tragedia que está pasando su familia ha llevado a Donald Trump ha ponerse en contacto con ella, a pesar de que, en el pasado, durante un debate presidencial en el que Savannah era la moderadora, la hubiera llamado "lunática enloquecida".

Al final de un entrevista con Trump para un reportaje especial de NBC News (que se emitirá a las 6:30 p. m. ET), el presentador Tom Llamas reveló que el presidente de Estados Unidos, de 79 años, habló por teléfono con Savannah, de 54. Trump le ofreció "palabras de apoyo a ella y a su familia mientras buscan a su madre", dijo Llamas. Según NBC News, el presidente sabía lo unida que estaba ella a su madre y "aseguró a la familia Guthrie que se pondrían a su disposición todos los recursos necesarios" para encontrarla. Una información que, horas más tarde, confirmó un funcionario de la Casa Blanca.