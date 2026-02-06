Este ataque en aguas del Pacífico entra dentro de la operación 'Lanza del Sur', contra el narcotráfico

El bombardeo fue ordenado por el comandante del Southcom, el general Francis Donovan

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado en las últimas horas la muerte de dos personas a bordo de una embarcación, dedicada al narcotráfico, que ha atacado mientras navegaba en aguas del Pacífico.

Esta acción ha sido enmarcada dentro de su operación 'Lanza del Sur' presuntamente contra el narcotráfico, unas acciones que ya se han cobrado la vida de más de un centenar de personas desde septiembre de 2025.

Segundo ataque efectuado por Washington en 2026

La denominada operación 'Lanza del Sur', fue iniciada en septiembre del pasado año tanto en esta zona como en aguas del Caribe y ha dejado más de 100 víctimas mortales en más de una treintena de operaciones militares a ambas orillas del continente.

"Dos narcoterroristas han muerto y ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha resultado herido", ha señalado el Mando Sur del Ejército (Southcom) en su cuenta de X, indicando que el objetivo del ataque estaba "operado por organizaciones terroristas designadas".

El bombardeo, ordenado en esta ocasión por el comandante del Southcom, el general Francis Donovan, es el segundo efectuado por Washington en 2026 contra una embarcación que "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".