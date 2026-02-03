Alberto Rosa 03 FEB 2026 - 18:24h.

Varias narcolanchas han sido avistadas este lunes en distintos puntos de la costa de Almería, como en Níjar

Almuñécar, Granada, denuncia la impunidad de las narcolanchas frente a sus playas

Varias narcolanchas han sido avistadas estos días en distintos puntos de la costa de Almería, como en Níjar, donde han sido objeto de persecución por parte de la Guardia Civil. En concreto, ha sido en la playa de las Negras donde se ha producido la persecución.

En redes sociales se ha difundido un vídeo del momento de la persecución. En él se escucha a varios presentes comentando lo que están viendo. “Mira como le está vacilando”, dice una persona en el momento en el que una la embarcación de la benemérita trataba de alcanzar la embarcación.

Según recoge ‘La Voz de Almería’, en la mañana del pasado lunes fueron avistadas hasta 10 narcolanchas en el litoral del Levante almeriense, especialmente en la Cala de la Polacra. Los agentes lograron ‘cazar’ a una de las narcolanchas, que podría coincidir con la persecución grabada en Las Negras, según el citado medio.

El centro coordinador de emergencias 112 recibió en torno al mediodía de este lunes un aviso por el avistamiento de una narcolancha con tres o cuatro personas a bordo en la playa del Cantal, en Mojácar, de lo que dieron aviso a la Guardia Civil.

Más tarde recibieron otro aviso sobre el avistamiento de posibles narcolanchas cerca de la playa de los Muertos, en Carboneras, ha informado a EFE el centro coordinador de emergencias 112. Sindicatos policiales como Jucil denuncian el “grave deterioro del respeto hacia la Guardia Civil”, en referencia a los casos recientes de narcolanchas que acechan las costas andaluzas.

Jucil denuncia más medios y mejoras para los agentes

La asociación solicita más y mejores medios, así como modificar las reglas de enfrentamiento. También exigen un endurecimiento de las penas y un plan efectivo contra el narcotráfico. También reclaman apoyo institucional y de la Armada.

Por último, solicitan considerar las agresiones producidas por las narcolanchas como eurodelitos, así como reconocer su profesión como de riesgo y declarar al campo de Gibraltar y todo el litoral andaluz.

Las narcolanchas "campan a sus anchas" en Almuñécar, Granada

El Ayuntamiento de Almuñécar, en la costa de Granada, denunció el pasado 30 de enero su preocupación ante la presencia de más de media docena de narcolanchas en los últimos días, que han permanecido fondeadas y navegando "con total impunidad" frente a sus playas.

El consistorio denunció que estas embarcaciones "campan a sus anchas" frente a residentes y turistas, aunque más allá del daño a la imagen turística le preocupa "el riesgo real para la integridad física". El consistorio ha mostrado su admiración y apoyo por "la profesionalidad y valía personal" de los agentes de la Guardia Civil, que "se enfrentan diariamente a situaciones de extrema peligrosidad" y que no puede permanecer callados ante la realidad de que "se les está enviando a una guerra con las manos atadas".