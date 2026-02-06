La Policía de Londres registra dos domicilios de Peter Mandelson por su vinculación con Epstein

Tras salir a la luz su vinculación con Jeffrey Epstein y varios pagos procedentes de cuentas del multimillonario

La Policía Metropolitana de Londres ha llevado a cabo este viernes registros en dos domicilios del exembajador en Estados Unidos Peter Mandelson, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones públicas.

Los registros se han realizado en dos direcciones, una situada en el área de Wiltshire y otra en Camden, según ha confirmado la subcomisionada adjunta de la Policía Metropolitana, Hayley Sewart.

"Los agentes del equipo de delitos especializados están en proceso de ejecutar órdenes de allanamiento en dos direcciones”, ha indicado Sewart en un comunicado oficial

Investigación en curso

La Policía Metropolitana ha señalado que estas actuaciones forman parte de una investigación en curso contra un hombre de 72 años. Aunque Scotland Yard no ha confirmado oficialmente la identidad del investigado, diversos medios británicos han apuntado directamente a Mandelson.

El político, que fue comisario europeo de Comercio, dimitió recientemente del Partido Laborista después de que salieran a la luz documentos que lo relacionan con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Sospechas sobre filtración de información sensible

Mandelson también está siendo investigado por haber revelado presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros que la Eurozona planeaba aprobar en 2010, cuando era ministro en el Gobierno del ex primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).

Reacción del Gobierno británico

El actual primer ministro, Keir Starmer, ha pedido perdón a las víctimas de Epstein por haber creído “las mentiras” de Mandelson.

“Defenderemos la integridad de la vida pública y haremos todo lo que esté a nuestro alcance y en interés de la justicia para garantizar que se haga efectiva la rendición de cuentas”, afirmó Starmer

Pagos bajo sospecha

El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió más de tres millones de archivos relacionados con el caso Epstein. Entre ellos, figuran tres pagos a Mandelson cuando era diputado en el Parlamento británico de 25.000 dólares cada uno (unos 21.000 euros), enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias de Epstein en JP Morgan.