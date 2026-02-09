Claudia Barraso 09 FEB 2026 - 19:30h.

El rey Carlos III ha afirmado que "está dispuesto a ayudar a la policía" en la investigación de su hermano Andrés por el caso Epstein

Andrés, el 'apestado' de la Casa Real Británica por el caso Epstein: lo último, contratar a una striper para juegos sexuales

Compartir







Hace unos días que el Departamento de Justicia de Estados Unidos volvió a publicar nuevos documentos sobre el caso Epstein. En concreto, tres millones de página con miles y miles de imágenes que señalan a diferentes personalidades, entre ellos Donald Trump y casas reales como la de Noruega y en especial, la Casa Real Británica.

El príncipe Andrés volvía a ser protagonista, lo que llevó a su hermano Carlos III a acelerar su expulsión de la mansión de Windsor. El Palacio de Buckingham ha confirmado a través de un comunicado que “el rey está dispuesto a ayudar a la policía” en la investigación sobre su hermano Andrés en relación con el caso Epstein. De la misma manera, deja clara su intención de ayudar y apoyar a las "víctimas de cualquier tipo de abuso".

“El rey ha dejado clara, con palabras y acciones sin precedentes, su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz respecto a la conducta del señor Mounthbatten-Windor (Andrés)”. Así mismo, en el comunicado confirman que el rey Carlos III “está dispuesto a ayudar a la policía si recurren a ellos” en la investigación de su hermano. Además, han vuelto a dejar clara su posición al respecto de este caso: “Los pensamientos y simpatías de los reyes han estado y siguen estando con las víctimas de cualquier tipo de abuso”.

Andrés, solo y sin apoyo familiar

Estas declaraciones del rey Carlos III muestran que el expríncipe se encuentra más solo que nunca, sin apoyos y con una larga lista de críticas y acusaciones que no deja de crecer con las publicaciones de los documentos del caso Epstein. Las últimas imágenes publicadas y descritas por muchos medios como "perturbadoras" han servido para que la policía inicie una profunda investigación contra el hermano del rey por su relación con el pederasta Epstein y su supuesta implicación en el caso.