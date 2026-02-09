El magnate y dueño de X ha compartido el tuit del empresario y activista ultra Mike Benz

Elon Musk ataca a Pedro Sánchez en redes sociales: "Es un tirano y un traidor al pueblo de España"

Compartir







Elon Musk vuelve a cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su política migratoria. Esta vez, el magnate y dueño de X ha compartido el tuit del empresario y activista ultra, Mike Benz, relacionada con la caída del PSOE en las elecciones de Aragón y con la regularización de 500.000 inmigrantes.

"Por eso el corrupto Gobierno español se apresura de repente a inundar el país con 500.000 inmigrantes y a criminalizar cualquier discurso que los critique. Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes, así que están importando inmigrantes para que sigan votando", asegura Benz.

Desde su derrota en Aragón hasta llamarlo "tirano"

La publicación de Mike Benz es una respuesta a una noticia de 'Bloomberg' en la que se destaca que Sánchez "ha obtenido su segunda mayor derrota en dos meses en unas elecciones regionales, lo que pone de manifiesto el descenso del apoyo al Gobierno en gran parte del país". En referencia a los resultados de diciembre en Extremadura.

Sánchez está en el punto de mira de Elon Musk desde que anunció su intención de prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años y de plantar cara a los "tecnoligarcas". "Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital", señaló Sánchez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Musk también reaccionó con un ‘WOW’ a la noticia de que España regularizaría a miles de migrantes, a lo que el presidente del Gobierno le contestó: “Marte puede esperar, la humanidad no”. Y el pasado viernes, Musk afirmó que "odia al pueblo de España" y que es el propio Sánchez quien "está asesinando" a su propio país. En otra ocasión, el magnate calificó al jefe del Estado como "tirano": "Dirty Sánchez es un tirano y un traidor a los españoles. Es el verdadero fascista totalitario".